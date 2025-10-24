Die Sommerzeit endet am 26. Oktober 2025

Am kommenden Sonntag, dem 26. Oktober 2025, um 3:00 Uhr morgens, endet dieses Jahr in Deutschland die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). Zu diesem Zeitpunkt wird die Uhr um eine Stunde auf Winterzeit zurückgestellt, das heißt auf 2:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Die Zeitumstellung erfolgt in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in weiteren Nachbarstaaten. Die Winterzeit gilt bis zur nächsten Zeitumstellung am 29. März 2026.

Für die EU -Mitgliedstaaten ist die Zeitumstellung durch europäische Regelungen vorgegeben.

Weitere Infos finden Sie auf der Webseite der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.