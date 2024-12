Die Toten Hosen sind „Unsterblich“ in den Album-Charts

Klassiker wie „Bayern“ und „Schön sein“, aber auch unbekanntere Stücke enthält das Tote Hosen-Album „Unsterblich“, das vor 25 Jahren erschien. Nun haben Campino & Co. eine Jubiläumsedition veröffentlicht, die ihnen abermals die Krone der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, sichert. Überfliegerin Nina Chuba ist zwar „Farbenblind“, hat aber kein Problem damit, den Weg an die dritte Stelle zu finden.

Vorwochensiegerin Taylor Swift („The Tortured Poets Department“) rutscht an die vierte Stelle, während sich Linkin Park („From Zero“) von drei auf zwei verbessern. Live-Alben, wie von The Rolling Stones („Welcome To Shepherds Bush“, sechs) oder Westernhagen („Live Waldbühne Berlin“, elf), sind aktuell ebenso gefragt wie die Greatest Hits von Thees Uhlmann & Tomte („Sincerely, Thees Uhlmann. Das Beste von Tomte bis heute.“, sieben). Aber auch das Solo-Debüt von Blackpink-Sängerin ROSÉ („Rosie“, acht) oder Sabrina Carpenters „Fruitcake EP“ (20) setzen Akzente.

Wenig Überraschungen hält das Single-Ranking bereit. Mariah Carey („All I Want For Christmas Is You“) und Wham! („Last Christmas”) rangieren meilenweit vor der Konkurrenz, die fast zur Hälfte aus Weihnachtssongs besteht. Dank Sosa La M & Luciano („Butcher“, 14), Provinz („Walzer“, 50) und Shindy („F**kin’ 1“, 66) debütieren aber auch Nicht-Festtagstitel in der Top 100.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.