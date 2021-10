Kinosaal, Bibliothek und beheizter Infinitypool: Diese Luxus-Chalets sind perfekt für den nächsten Familienurlaub

Unvergessliche Familienzeit im Winter: Ob mit Selbstversorgung oder Catering, Chaleturlaub bietet sich gerade in der aktuellen Zeit besonders für Familien an. Die Gäste sind unter sich, haben viel Platz und genießen nicht nur einen sehr individuellen, sondern auch sicheren Aufenthalt. Bramble Ski, der größte Luxus-Chalet-Anbieter der Alpen, bietet mehr als 100 ausgewählte sowie exklusive Chalets an den schönsten Orten der Alpen an. Durch den „unsichtbaren Service“ wird der Kontakt mit den Gästen – wenn gewünscht – auf das Minimum reduziert und trotzdem jeder Wunsch möglich gemacht. Zusätzlich zu den Annehmlichkeiten und der hervorragenden Ausstattung der Chalets, können zum Beispiel gegen Gebühr auch Kinderbetreuung, eine Massage, eine Geburtstagsparty, private Skistunden für Kinder oder ein Hubschrauber-Transfer organisiert werden. Bramble Ski stellt fünf Luxuschalets vor, die sich besonders für Familien eignen und einen traumhaften Urlaub für Groß und Klein versprechen.



Chalet Face à Face, Val d’Isère – Wellnessbereich und Kinoraum

Das Chalet Face à Face im Val d’Isère liegt direkt an den Pisten des berühmten französischen Skigebiets und nur 15 Minuten zu Fuß vom Dorfzentrum entfernt. Durch seine erhöhte Lage bietet es seinen Gästen einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Berglandschaft. Das Anwesen wurde 2021 unter Berücksichtigung der lokalen Architektur renoviert und stilvoll eingerichtet. Auf 380 Quadratmetern haben in sechs Schlafzimmern bis zu 14 Personen Platz – das Luxuschalet ist somit der perfekte Rückzugsort für eine Großfamilie. Nach einem Tag auf der Piste können sich die Gäste im Wellnessbereich entspannen. Dort erwartet sie ein Indoor-Swimmingpool, eine Dampfdusche, eine geräumige Sauna sowie ein – aus einer Kombination aus Holz und Stein gestalteter – Massage- und Yogabereich. Auf derselben Etage befindet sich der Kinoraum, von dem besonders die Kinder begeistert sein werden. Ein Highlight des Chalets ist der große Whirlpool auf der Terrasse, von dem man einen fantastischen Blick über das Tal hat. Eindrucksvoll ist auch der Wohnbereich mit seinen fünf Meter hohen, kathedralartigen Decken, den freiliegenden Balken, dem hängenden Kamin und den großen Fenstern. Über dem offenen Wohnbereich befindet sich ein Fernsehzimmer im Zwischengeschoss, in dem es sich die Familie gemütlich machen kann.

Grand Pre 4, Val d`Isere – Bibliothek im Zwischengeschoss

Das Penthouse-Apartment Grand Pre 4 im französischen Val d`Isere erstreckt sich über drei Etagen auf 140 Quadratmetern und bietet Platz für bis zu acht Gäste in vier Schlafzimmern. Hier kann die Familie direkt mit den Skiern bis vor die Tür fahren und vom Apartment aus die Piste La Face überblicken. Durch die doppelte Deckenhöhe und die großen Fenster, die den Raum tagsüber in natürliches Licht tauchen und nachts die mondbeschienene Berglandschaft einrahmen, entsteht hier eine ganz besondere Atmosphäre. Ein besonderes Highlight: Eine Leiter führt hinauf zu einer gemütlichen Bibliothek im Zwischengeschoss. Dort können Eltern mit ihren Kindern vor dem Schlafen noch in dem ein oder anderen Buch schmökern. Der Wohnbereich mit einem plüschigen L-förmigen Sofa und Sesseln ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen und die atemberaubende Aussicht zu genießen. In der Wand ist ein holzbefeuerter Kamin und ein Großbildfernseher eingebaut. Die Schlafzimmer sind sehr geräumig und verfügen auch jeweils über einen eingebauten Fernseher. Das luxuriöse Appartement ist eines von vier, die sich den Wellnessbereich im ersten Stock des Gebäudes teilen, in dem sich ein beheizter Swimmingpool und eine Sauna befinden.

Mont Tremblant, Meribel – Beheizter Infinitypool, Spielzimmer und Billardtisch

Ein außergewöhnlich luxuriöser Urlaub erwartet Familien in Mont Tremblant in Meribel, das unter anderem durch seinen beheizten Infinitypool im Freien und den Whirlpool begeistert. Vom Chalet, in dem auf 600 Quadratmetern in sechs Schlafzimmern bis zu zwölf Personen übernachten können, haben Gäste einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Berge. Neben dem Chalet Manager steht der Familie ein ausgezeichneter Koch sowie ein Chauffeur zur Verfügung. Wer zur Entspannung nicht schwimmen gehen möchte, kann sich im Hammam und im Dampfbad erholen oder sich eine Massage im eigens dafür eingerichteten Raum gönnen. Während sich die Eltern einen Drink an der hauseigenen Bar genehmigen, haben die Kinder ihren Spaß im Fernseh- und Spielzimmer, beim Tischkicker oder Billardspielen.

Chalech 4, Lech – Medienraum und Indoor-Swimmingpool

Gehobene Ausstattung, zentrale Lage und ein toller Wellnessbereich – wer mit der Großfamilie ein paar entspannte Wintertage verbringen möchte, findet im Chalech 4 im österreichischen Lech die passende Unterkunft. Ob mit Großeltern, Schwiegereltern oder einer befreundeten Familie, in diesem Luxus-Chalet können in sechs Schlafzimmern auf drei Etagen bis zu 14 Personen übernachten. Nach einem aufregenden Tag auf der Piste lassen die Gäste den Abend in der Sauna oder dem Hammam ausklingen. Kinder freuen sich über den Indoor-Swimmingpool, während die Eltern sich im Tepidarium erholen oder im Fitnessraum auspowern – hier teilen sich die Gäste den Zugang mit anderen Chalets. Im Medienraum gibt es neben einem Sofa und einem großen Fernseher auch einen Kühlschrank – hier finden sich Groß und Klein zum gemütlichen Fernsehabend ein. Wenn der Ofen an ist und die Gäste aus den großen Fenstern auf den beleuchteten Ort und die Berge schauen, klingt der Tag perfekt aus.

Brunnenhof 12, Lech – Hallenbad und Spa

Die Brunnenhof-Residenz in Lech besteht aus 14 Apartments und wurde komplett renoviert – die letzten Apartments wurden Anfang 2021 fertiggestellt. Gäste können die luxuriösen Gemeinschaftseinrichtungen – Hallenbad, Spa, Hammam und Sauna – nutzen. Bramble Ski hat unter anderem Brunnenhof 12 im dritten Stock des Gebäudes im Angebot. Auf 97 Quadratmetern können bis zu sechs Gäste in drei Schlafzimmern übernachten. Der Familie stehen drei Badezimmer zur Verfügung. Der offene Kamin, die neutralen Farbtöne und die moosgrünen Akzente geben dem Wohnbereich eine ruhige und einladende Atmosphäre. Die moderne offene Küche ist für einen Familienurlaub perfekt ausgestattet. Vom Balkon genießen Gäste einen einzigartigen Blick über den Ort und – etwas weiter entfernt – auf die Berge. Die Brunnenhof-Residenz liegt nur fünf Minuten vom Schlosskopf-Sessellift entfernt, das Dorfzentrum erreichen Gäste innerhalb von zehn Gehminuten. Das Luxus-Appartement kann mit Frühstück, mit Housekeeping oder als Selbstversorger gebucht werden.

Über Bramble Ski

Bramble Ski ist der größte Anbieter für Luxus-Chalets in den Alpen und hat derzeit über 100 handverlesene Immobilien in Frankreich, Österreich und der Schweiz im Angebot. Die exklusiven Chalets befinden sich in den besten Destinationen und an den schönsten Lagen der Alpen: in Verbier, Zermatt, St. Anton, Lech, Méribel und Val d’Isère. Alle Chalets sind in Privatbesitz und werden für einen bestimmten Zeitraum im Sommer und vor allem auch während der Skisaison vermietet. Die Luxus-Unterkünfte werden exklusiv von dem Schweizer Unternehmen betrieben. Zusätzlich zur luxuriösen Ausstattung überzeugt die Gäste der persönliche Service, das hervorragende Essen – Urlauber können die Art der Verpflegung wählen – und die exquisiten Weine. Zur Vermittlung von luxuriösen Chalets im Alpenraum hält die Bramble Gruppe zudem noch die Marken Haute Montagne und Lagom inne. Bramble Ski gehört zum französischen Unternehmen Le Collectionist.