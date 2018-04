Ab Ostern gibt‘s Familienspaß in XXL im Olympiapark: Die Dinos kommen! DINO WORLD – Eine Reise in die Welt der Giganten wird die größte Ausstellung Deutschlands sein und in München Premiere feiern. Ab Ostersonntag verwandelt DINO WORLD die Kleine Olympiahalle in eine faszinierende Urzeitwelt mit mehr als 60 lebensgroßen Dinosauriern, Skeletten und Fossilien. Auf mehr als 2.000 Quadratmetern können kleine und große Besucher eintauchen in die geheimnisvolle Vergangenheit unseres Planeten – Auge in Auge mit dem Tyrannosaurus Rex. Kinder und ihre Eltern begegnen beeindruckenden Kolossen, die sich dank aufwendiger Animatronik täuschend echt bewegen, und erforschen realistisch gestaltete Landschaften aus geheimnisvollen Erdzeitaltern, die seit Millionen von Jahren untergegangen sind. Dabei gibt es überall etwas zu entdecken, anzufassen oder auszuprobieren – so fesselnd war ein Ausstellungsbesuch selten!

Interaktives Familienreich

Staunen, mitmachen und entdecken lautet das Motto der Abenteuerausstellung, die speziell für Kinder und Familien gestaltet wurde. Interaktive Spielstationen, Dino-Reiten, Ausgrabungsstellen, Kinderrallyes, Bastel- und Malspiele und sogar echte Fossilien zum Anfassen: DINO WORLD – Eine Reise in die Welt der Giganten bietet jede Menge Gelegenheiten zum Spielen, Entdecken und Aktivsein. Im Forschungszelt werden die kleinen Besucher selbst zu Paläontologen und dringen mit Mikroskopen ins kleinste Detail der großen Kolosse ein. An der Grabungsstelle verwandeln sich die Besucher in Fossilienjäger.

Mehr über Dinos lernen

Dinosaurier zählen zu den faszinierendsten Spezies, die je den blauen Planeten bevölkert haben. Knapp 200 Millionen Jahre dauerte ihre Herrschaft. Wie sah die Erde zur Zeit der Urzeitriesen aus? Was hatte es mit dem Urkontinent Pangea auf sich? Wie konnte es zur Entwicklung des gefährlichen Tyrannosaurus Rex kommen? Die Ausstellung erklärt, welche Phänomene dazu führten, dass jeder der sieben Erdteile seine spezifischen Dinosaurier-Arten ausprägen konnte – bis der Einschlag eines Meteoriten diese majestätische Spezies für immer auslöschte.

Wissenschaftliche Expertise – Dr. Gregory M. Erickson

DINO WORLD – Eine Reise in die Welt der Giganten wird wissenschaftlich betreut von Gregory M. Erickson. Der renommierte Paläontologe unterrichtet an der Florida State University in Tallahassee. Er ist Kurator am Florida State University Museum und wissenschaftlicher Berater des American Museum of Natural History in New York, des Field Museum in Chicago und des Museum of the North der Universität von Alaska in Fairbanks.

Ausstellungssommer mit SC Exhibitions

SC Exhibitions ist ein deutscher Produzent und Veranstalter einzigartiger internationaler Ausstellungen, darunter TUTANCHAMUN – SEIN GRAB UND DIE SCHÄTZE, MAGIC CITY – DIE KUNST DER STRASSE und MARVEL – UNIVERSE OF SUPERHEROS. Angetrieben von der Idee, einem breiten Publikum den Zugang zu Wissen und Vermittlungsangeboten durch besondere Erlebnisse und unvergessliche Begegnungen zu ermöglichen tritt SC Exhibitions auch erfolgreich als Gastgeber für internationale Publikums-Ausstellungen wie KÖRPERWELTEN und STAR WARS – IDENTITIES in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Als Initiator, Veranstalter und Hauptsponsor des „Touring Exhibitions Meeting“ sorgt SC Exhibitions für die internationale Vernetzung von öffentlichen und privaten Ausstellungsmachern, Museen und Science Centern. Außerdem ist SC Exhibitions verantwortlich für den Münchner Ausstellungssommer im Olympiapark, der mit über 1,2 Millionen Besuchern in fünf Jahren eine feste Größe im Münchner Kulturkalender ist. Im Jahr 2018 feiert SC Exhibitions zehnjähriges Firmenjubiläum! SC steht für Semmel Concerts, der große Deutsche Live Entertainment Produzent, zum dem SC Exhibitions gehört.

www.sc-exhibitions.com

Eine Ausstellung von Imagine Exhibitions

Imagine Exhibitions betreut als Produzent derzeit mehr als 35 einzigartige Ausstellungen in Museen, Science Centern,

Aquarien und anderen Schauplätzen auf der ganzen Welt, darunter die Ausstellung Downtown Abbey und die Ausstellungsreihe Real Bodies. Imagine Exhibition entwickelt erfolgreiche Tour-Ausstellungen, gestaltet und betreibt permanente Ausstellungen und berät Institutionen dabei, Museen und Attraktionen zu entwickeln und zu führen. Mit mehr als 25-jähriger Expertise in der Museums- und Entertainmentbranche entwickelt Imagine Exhibitions immer wieder Ausstellungen, die Wissen unterhaltsam vermitteln – und dabei regelmäßig die Erwartungen an die Besucherzahlen übertreffen.

www.ImagineExhibitions.com

Weitere Informationen unter www.dinoworld.de

Öffnungszeiten: 10–17 Uhr, letzter Einlass eine Stunde vor Schließung, montags geschlossen, außer an Feier- und Ferientagen.

Olympiapark München, Kleine Olympiahalle

Tickets über www.muenchenticket.de und www.dinoworld.de erhältlich. Der Eintrittspreis für DINO WORLD beträgt 14,90 € für Erwachsene, 11,90 € für Kinder/ Schüler. Familien bis maximal 4 Personen zahlen 39,90 €. Über die CTS- Gruppen Hotline können Schulklassen für 5,90 € Tickets buchen unter dieser Nummer 0421 / 37 67 2000. Karten an der Tageskasse ab 1. April.