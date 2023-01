Dreikönigslauf am 6. Januar 2023 im Olympiapark München

Winterlaufserie München über 15 km am 06.01.2023 Gutes Laufwetter angesagt.

Am 06. Januar (Dreikönigstag) steht der 2. Lauf der Münchner Winterlaufserie 2022 / 2023 an. Dabei können die Läuferinnen und Läufer ihre guten Vorsätze für ein sportliches neues Jahr umsetzen und ihre Form auf der 15 Kilometer Distanz testen. Für den zweiten Lauf, der dieses Mal auf einen Freitag fällt, haben sich bereits rund 600 Teilnehmer – sowohl ambitionierte Läufer als auch Freizeitsportler im Olympiapark angemeldet. Die Online Anmeldung ist noch bis einschließlich 3. Januar geöffnet. Eine Nachmeldung ist am 06.01. ab 9 Uhr im Olympiastadion (Ehrengastbereich) möglich.

Laufbedingungen: Laut aktueller Wettervorhersage soll es trocken sein bei Temperaturen um 5 Grad – allerdings ist zeitweise böiger Wind angesagt. Die 15 km werden auf drei 5 km Runden absolviert. Der Startschuss fällt um 11 Uhr neben dem Olympiastadion auf dem Spiridon-Louis-Ring; hier befindet sich auch der Rundendurchlauf und das Ziel. Für Verpflegung und Getränke im Ziel ist gesorgt, es gibt Lebkuchen, Kuchen, isotonisches Getränk von Xenofit und ERDINGER Alkoholfrei. Für die Sieger und Altersklassenplatzierten gibt es Ehrenpreise.

Nächster und letzter Lauf der Serie: 04. Februar 2023

Weitere Info und Bilder: www.laufwinter.de