Durch den Wald und über Wiesen: Sanfte Winterausflüge im Südtiroler Eggental

Langlauf-Schnupperkurs, Spurenlesen im Winterwald oder eine Fackelwanderung – der Winter im Eggental hat einiges zu bieten.

Das Südtiroler Eggental, das sich auf 200 Quadratkilometern im Herzen des Dolomiten UNESCO Welterbes erstreckt, entfaltet in der kalten Jahreszeit auch abseits der Skigebiete seinen ganz besonderen Charme. Bestens gepflegte Loipen für alle Ansprüche sowie sorgfältig geräumte Winterwanderwege versprechen magische Ausflüge in die glitzernde Schneelandschaft, die man von Dezember bis März am besten an der Seite von Guides erkunden kann. www.eggental.com

Auch abseits der Skipisten bieten die Gebirgsmassive von Latemar und Rosengarten unzählige Möglichkeiten den Winter zu genießen. Wer durchs weitläufige Eggental streift, hat insgesamt 100 Kilometer gespurte Winterwanderwege und mehr als 100 Loipenkilometer zur Auswahl und damit eine Vielzahl von Angeboten.

Zum Beispiel die Wanderung auf den Spuren von Hase und Reh: Interessierte treffen sich immer freitags (im März samstags) um 10 Uhr an der E-Bike Ladestation am Parkplatz der Kabinenbahn Welschnofen. Im Fokus der vier- bis fünfstündigen, mittelschweren Waldrunde stehen Fährtenlesen und richtiges Verhalten gegenüber den Wildtieren. Ganz nach dem Motto „Winterwandern mit Köpfchen“ wurde bei der Auswahl der Wege viel Wert daraufgelegt, dass die Lebensräume der Tiere, die gerade im Winter besonderen Schutz benötigen, nicht gestört werden. So wird zum Beispiel nicht entlang der Waldgrenze gegangen, da das eine wichtige Ruhezone für die Tiere in der kalten Jahreszeit ist. Natürlich kommen aber auch die Südtiroler Spezialitäten dank Einkehr nicht zu kurz und wärmen die Teilnehmer beim Mittagsessen wieder auf. Der Höhenunterschied variiert je nach Tour zwischen 200 und 400 Metern und ist mit schneefesten Schuhen (wenn vorhanden Grödel) begehbar.

Wer noch etwas Neues ausprobieren möchte, kann sich von Peter Unterhauser in die Welt des Langlaufes einführen lassen. Bei dem Schnupperkurs jeden Donnerstag im Januar und Februar am Wölflhof hat man einen fantastischen Ausblick auf die umliegende Bergwelt und übt in dem zweistündigen Kurs auf der Einsteigerloipe die wichtigsten Technik-Basics. Die Langlaufausrüstung dafür kann bei Flex Sports in Deutschnofen für 18 Euro ausgeliehen werden, das Loipenticket für fünf Euro ist exklusive. Wer danach nicht mehr aufhören möchte, auf den warten in 1800 Meter Höhe auf dem Lavazé-Pass Höhenloipen. Die Nutzung der Langlaufloipen in Welschnofen-Karersee ist für alle Langläufer kostenlos.

Bei Nacht und Nebel durch die winterliche Schneelandschaft ziehen? Das hat auf jeden Fall seinen ganz besonderen Reiz und ist bei der Laternen- und Fackelwanderung jeden Donnerstag in Deutschnofen möglich. Die romantische, vier Kilometer lange Nachtwanderung dauert drei Stunden und endet um 21 Uhr. Man braucht dafür schneefeste Schuhe, bei viel Schnee sind Gamaschen empfehlenswert. Damit niemand friert, wird zu einem Glühwein im stimmungsvollen Ambiente eingekehrt und mit einem gemütlichen Lagerfeuer abgeschlossen. Tipp: Im Winter sind viele Almhütten mit großen Sonnenterrassen nur zu Fuß erreichbar und verwöhnen Gourmets bei wunderschönem Dolomiten-Panorama auf den Latemar und Rosengarten mit Südtiroler und italienischen Spezialitäten und wärmenden Getränken.

Der Preis für alle drei Angebote beträgt für Erwachsende zehn Euro und für Kinder ab sechs Jahren die Hälfte. Bis 17 Uhr des Vortages kann man sich online auf eggental.com/events oder telefonisch unter +39 0471 619 500 in den Tourismusbüros anmelden.