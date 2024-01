EHC Red Bull München: Mögliches Saisonaus für Dominik Bittner – Verteidiger muss operiert werden

Der EHC Red Bull München muss mindestens zwölf Wochen auf Dominik Bittner verzichten. Der Verteidiger in Reihen des deutschen Meisters zog sich am vergangenen Sonntag beim Heimspiel gegen die Eisbären Berlin eine Oberkörperverletzung zu und muss operiert werden.

„Die Diagnose war natürlich ein Schock und extrem enttäuschend. Als Spieler möchte man seinem Team immer bestmöglich auf dem Eis weiterhelfen, das ist nun für längere Zeit nicht möglich. Ich werde mich aber auf andere Art und Weise für die Jungs einbringen und hoffe, damit auf alternativen Wegen von Nutzen sein zu können. Mein persönlicher Fokus liegt jetzt auf der Reha, die ich nach der Operation mit allem, was ich habe, angehen werde“, kündigt Bittner an.

Der 31-Jährige wechselte im Frühjahr dieses Jahres von den Grizzlys Wolfsburg nach München. Der 27-malige Nationalspieler absolvierte in dieser Saison bislang 36 Liga- (2 Tore | 7 Assists) sowie acht Champions-League-Partien (1 Assist). Während seiner bisherigen Karriere spielte der in Weilheim geborene Rechtsschütze seit 2012 auch für die PENNY DEL-Teams aus Mannheim, Schwenningen und Wolfsburg. In dieser Zeit stand er in 520 DEL- und 30 CHL-Begegnungen auf dem Eis.

Die nächste Partie der Red Bulls steigt am 18. Januar. Das Team von Trainer Toni Söderholm trifft dann in der Deutschen Eishockey Liga um 19:30 Uhr in Augsburg auf die Panther. Am Sonntag (21. Januar) folgt das Heimspiel gegen den Tabellenführer Pinguins Bremerhaven (16:30 Uhr).