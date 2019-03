EHC Red Bull München Stars am 12.03.2019 zu Gast im CinemaxX München

Mit Maxi Kastner und Jason Jaffray am 12. März in den Kinoabend starten

Für alle, die nicht nur Film- sondern auch Eishockey-Fans sind, hat das CinemaxX München einen besonderen Kinoabend vorbereitet. Am 12. März stehen Maxi Kastner und Jason Jaffray vom EHC Red Bull München ab 19 Uhr für Selfies und Autogramme bereit. Alle Kinobesucher des Abends haben so die Möglichkeit, die beiden live und hautnah zu erleben, bevor die Abendvorstellungen starten. Und das Beste: Seit dem 28. Februar gilt “Jeden Tag, jeder Film für 5,99″*. Das aktuelle Kinoprogramm für den 12. März gibt es vor Ort im CinemaxX München, online unter cinemaxx.de und in der CinemaxX App.

Werbung / Anzeige

Am 12. März kommen die beiden Spieler Maxi Kastner und Jason Jaffray vom EHC Red Bull München für Selfies und Autogramme ins Cinemaxx München. Alle Kinobesucher haben an diesem Abend die Möglichkeit, die beiden hautnah und im Anschluss an die Autogrammstunde eines der aktuellen Filmhighlights für nur 5,99 Euro* zu erleben. Die beiden Eishockey-Profis werden sich die Comic-Adaption „Captain Marvel“ in der englischen Originalversion in 3D anschauen. Jedoch hält das CinemaxX München unter anderem mit „Escape Room“ einen echten Horror-Schocker und mit „Green Bock – Eine besondere Freundschaft“ ein mehrfach Oscar-prämiertes Meisterwerk bereit. Die Tickets und das komplette Programm für den Kinoabend mit den beiden Publikumslieblingen des EHC Red Bull München gibt es vor Ort im CinemaxX München, unter cinemaxx.de oder in der CinemaxX App.

* 3D-Filme und VIP-Sitze kosten 3 Euro Aufpreis