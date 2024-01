EHF EURO 2024: Ein Handballfest für 144.500 Besucherinnen und Besucher in der Opympiahalle

Es ist ein wahres Handballfest, das 144.500 Besucherinnen und Besucher seit letzten Donnerstag in München erleben und mit dem Spiel Island gegen Ungarn der EHF EURO 2024 endet. Fünf von sechs Spieltagen waren ausverkauft – die Stimmung war phantastisch, die Fans feiern ihre Teams ausgelassen und fair. „Diese ganz besondere Atmosphäre, die Begeisterung und Freude ist in allen Ecken der Olympiahalle zu spüren“, schwärmt Olympiapark-Chefin Marion Schöne und weiter: „Ich denke, wir haben mit der vielbeachteten Austragung der Handball WM 2019 den Boden für diese überaus erfolgreiche EM bereitet. Mit diesem Rückenwind und dank des Einsatzes unseres hoch motivierten Teams ist es uns gelungen, auch dieses Turnier zum Erfolg zu führen. “

2019 hatte die Handball WM in der Olympiahalle mit einer Vorrunden-Gruppe ohne die deutsche Mannschaft über 136.000 Besucher:innen an fünf Spieltagen angelockt, 2024 waren es zwei Vorrunden-Gruppen und 144.500 Fans an sechs Tagen.

„Ich bin stolz und glücklich, dass wir einmal mehr gezeigt haben, dass München und die Olympiahalle ein idealer Austragungsort für Sportgroßveranstaltungen sind, im Besonderen auch für den Handball-Sport. In Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München und dem Deutschen Handball Bund und dem Bayerischen Handball-Verband haben wir Zehntausende Menschen aus München und den europäischen Ländern für dieses Turnier begeistert und – wie ich finde – unsere Visitenkarte für die 30. Handball-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland erfolgreich abgegeben“, so Marion Schöne.