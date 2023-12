Einbruch in Einfamilienhaus – Pasing

Am Donnerstag, 30.11.2023, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Pasing. Unter Mitnahme von Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro gelang es ihm unerkannt zu entkommen. Erst am Montag,18.12.2023, konnte dieser Einbruch festgestellt werden.

Das Fachkommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am 30.11.2023 im Bereich Böhlaustrasse/Bosettistraße/Wöhlerstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte), Tel. 089/63007-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.