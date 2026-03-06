Eine ganze Woche SUPERBLOOM Festival 2026

Vom 29.08. bis zum 04.09. erwartet die Besucherinnen und Besucher im Olympiapark München ein Programm aus zwei Experience Days und fünf Konzerttagen.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Das SUPERBLOOM Festival findet vom 29.08. bis 04.09.2026 erneut im

Münchner Olympiapark statt.

Münchner Olympiapark statt. Am Wochenende finden die Experience Days inklusive Experience-Bereichen

und Live-Acts wie Kygo, Tom Odell, Zara Larsson, Zartmann, Tash

Sultana und Berq auf drei Bühnen statt.

und Live-Acts wie Kygo, Tom Odell, Zara Larsson, Zartmann, Tash Sultana und Berq auf drei Bühnen statt. Vom 31.08. bis 04.09. setzen tägliche Konzertabende mit Lorde, Sombr,

Lewis Capaldi und Ayliva inklusive Support Acts und Special Guests die

Festivalreihe fort.

Lewis Capaldi und Ayliva inklusive Support Acts und Special Guests die Festivalreihe fort. Für das SUPERBLOOM Festival 2026 sind ausschließlich Tagestickets erhältlich.

Das SUPERBLOOM Festival ist fest im Münchner Olympiapark verankert und bildet dort seit vier Jahren einen kulturellen Höhepunkt des Sommers. Aufgrund von Umbauarbeiten im Olympiastadion musste das Konzept des Festivals angepasst werden und kommt in diesem Jahr mit einer ganzen Woche Programm zurück: Das bisher zweitägige Festival wird 2026 auf sieben Tage verlängert und findet vom 29.08. bis zum 04.09. statt. Den Auftakt bilden die bekannten Festivaltage (Experience Days) am 29. und 30. August. Ab dem 31. August dürfen sich die Besuchenden dann auf fünf weitere Konzerttage (Concerts) mit renommierten Live-Acts freuen.

SUPERBLOOM Festival: Experience Days und Concerts

Den Auftakt gestalten am Samstag, den 29. und Sonntag, den 30. August die Experience Days mit internationalen Künstler:innen wie Kygo, Tom Odell, Zara Larsson, Tash Sultana sowie nationalen Stars wie Zartmann, Berq, Ikkimel und Baran Kok. Ein abwechslungsreiches Programm in verschiedenen Experience-Bereichen rundet das Festivalerlebnis ab. Doch in diesem Jahr ist nach dem Wochenende noch lange nicht Schluss: Der Olympiapark verwandelt sich von Montag bis Freitag in einen Ort für unvergessliche Konzertabende. An jedem Abend erwartet die Besuchenden ein Headliner, begleitet von Support Acts und Special Guests. Am Montag eröffnet die Indie-Pop-Sängerin Lorde mit Support-Act Audrey Hobert die Concerts, bevor am Dienstag Breakthrough-Star Sombr gemeinsam mit seinem Münchner Support Ennio das Publikum begeistert. Am folgenden Tag fasziniert Lewis Capaldi gemeinsam mit der britischen Indie-Rockband Bastille und Newcomerin Jessie Murph den Olympiapark. Der Donnerstagabend steht ganz im Zeichen von deutscher Musik, denn Superstar Ayliva kehrt nach ausverkauften Tourneen zurück nach München. Weitere Acts für die SUPERBLOOM Experience Days und Concerts werden in Kürze bekannt gegeben.

Das Gelände wird neu konzipiert

Aufgrund der Umbaumaßnahmen am Olympiastadion, kann dies ab 2026 nicht für das SUPERBLOOM Festival genutzt werden. „Mit der Renovierung und dem damit verbundenen Wegfall des Olympiastadions haben wir das Veranstaltungsgelände neu strukturiert, um all unsere Inhalte bestmöglich zu platzieren. Gleichzeitig bleibt es unser Anspruch, das einzigartige Gefühl und die besondere Atmosphäre von SUPERBLOOM für unser Publikum weiterhin erlebbar zu machen”, so Fruzsina Szép, Festivaldirektorin SUPERBLOOM Festival.

So findet die Mainstage an den Experience Days einen neuen Standort auf dem südlichen Gelände des Olympiaparks. Bereits in den ersten zwei Festival-Ausgaben verortete diese Fläche eine der Mainstages. Gemeinsam mit der NeoNeo Stage, der Hideaway Stage und den Experience-Bereichen bildet die neue Bloom Stage den Rahmen der Experience Days. Die Concerts finden am Montag, Dienstag und Freitag auf einer neu geschaffenen Bühne auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz im Herzen des Olympiaparks statt. Mittwoch und Donnerstag wird die Bloom Stage im Südwesten des Geländes, die auch während des Festivals als Mainstage fungiert, für die Konzerte von Lewis Capaldi und Ayliva genutzt.

Tickets

Für das SUPERBLOOM Festival 2026 sind ausschließlich Tagestickets erhältlich. Bereits jetzt können über den Festival-Newsletter Tickets für die diesjährige Ausgabe erworben werden. Bitte finden Sie hier den Link zur Newsletter-Anmeldung: Link

Die regulären Samstag-Tickets (18+ Jahre) kosten im Early-Bird-Preis 89€, für Sonntag liegen sie bei 94€. Comfort Tickets (18+ Jahre) können am Samstag für 119€ und am Sonntag für 124€ gekauft werden. Kids Tickets (Samstag 6-15 Jahre, Sonntag 10-15 Jahre, limitierte Verfügbarkeit) sind jeweils für 24€ erhältlich, während Next Gen Tickets (16-17 Jahre, limitierte Verfügbarkeit) für 49€ pro Tag erworben werden können. Add- Ons für den Silver Circle können direkt im Kaufprozess oder zu einem späteren Zeitpunkt für 39€ hinzugefügt werden.

Tickets für die Concerts ab 6 Jahren kosten je nach Tag zwischen 75€ und 99€. Add-Ons für den Front-of-Stage-Bereich können im Kaufprozess oder zu einem späteren Zeitpunkt für 30€ erworben werden.

Der reguläre Ticket-Vorverkauf ist am (05.03.) um 18 Uhr gestartet.

Achtung: Aufgrund von Jugendschutzauflagen wird der Zutritt am Festival-Samstag (29.8.) ab 6 Jahren und am Festival-Sonntag (30.08.) ab 10 Jahren gestattet.