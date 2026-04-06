ELTEN Safety Shoes German Darts Grand Prix: Springer stürzt MvG

Der ELTEN Safety Shoes German Darts Grand Prix im Münchner Zenith war an diesem Ostersonntag voller Osterüberraschungen. Niko Springer war derjenige, der wohl für die Größte sorgte. Der „Meenzer Bub“ warf den vierfachen Münchner Champion und amtierenden Titelverteidiger Michael van Gerwen aus dem Turnier und bescherte den deutschen Fans das schönste Ostergeschenk des Wochenendes. Gleichzeitig war es ein Sonntag voller Dramen, Decider und zahlreichen Überraschungen.

Springer stürzt den Rekordchampion

Es war das wohl meisterwartete Spiel des Abends. Michael van Gerwen, viermaliger German-Darts-Grand-Prix-Sieger, amtierender Titelverteidiger und einer, der in München seit Jahren fast unschlagbar wirkt, traf auf Niko Springer.

Was folgte, war keine Partie auf Augenhöhe. Springer ließ van Gerwen schlicht keine Chance. Mit einem dominanten Auftritt gewann der Deutsche mit 6:1 und schickte den vierfachen München-Champion vorzeitig in den Osterurlaub. Für van Gerwen, der im vergangenen Jahr noch mit einem 9-Darter in München für Ekstase gesorgt und im Finale Gian van Veen mit 8:5 bezwungen hatte, war es erneut ein frühes Aus in Deutschland. Schon in Göttingen musste der Niederländer nach seinem Auftaktmatch die Segel streichen. Auf Niko Springer wartet im Achtelfinale Michael Smith.

Ein Sonntag voller Decider

Über den Springer-Moment hinaus war dieser Sonntag geprägt von einer Dramatik, die sich durch beide Sessions zog. Allein in der Nachmittags-Session fielen fünf Entscheidungen in Serie im letzten Leg. Insgesamt zogen am Sonntag acht Decider die Zuschauer in ihren Bann.

O’Connor zieht den Topgesetzten aus dem Turnier

Die zweite große Überraschung des Abends lieferte William O’Connor. Der Ire warf den an Nummer 1 gesetzten Gian van Veen mit 6:2 aus dem Turnier. Van Veen, der im Vorjahr in München noch im Finale stand, scheidet damit überraschend früh aus.

Huybrechts bricht den Average-Fluch

Bei vielen Spielern war an den Ostertagen auffällig viel Sand im Getriebe. So dauerte es 24 Spiele bis Kim Huybrechts als erster Akteur die 100 Punkte im Average knackte. Der Belgier, der am Wochenende in Wieze bereits für Furore gesorgt hatte, besiegte Luke Woodhouse mit 6:1.

Wade im 100. Turnier

Ein historisches Jubiläum erlebte James Wade: Beim German Darts Grand Prix in München bestritt „The Machine“ sein 100. Turnier auf der PDC European Tour und trat damit einem exklusiven Klub bei. Von Erfolg gekrönt war dieses Jubiläum mit einer 5:6-Niederlage gegen Kevin Doets aber nicht.

Alle Ergebnisse am Sonntag

Ross Smith 6:2 Patrik Kovacs

Jermaine Wattimena 1:6 Niels Zonneveld

Damon Heta 2:6 Karel Sedlacek

Daryl Gurney 5:6 Andrew Gilding

Ryan Searle 5:6 Krzysztof Ratajski

Danny Noppert 6:5 Ritchie Edhouse

Mike De Decker 5:6 Dirk van Duijvenbode

Dave Chisnall 5:6 Michael Smith

Luke Woodhouse 1:6 Kim Huybrechts

Josh Rock 6:4 Ryan Joyce

James Wade 5:6 Kevin Doets

Jonny Clayton 6:5 Marcel Hausotter

Michael van Gerwen 1:6 Niko Springer

Nathan Aspinall 6:5 Ricardo Pietreczko

Martin Schindler 6:4 Brendan Dolan

Gian van Veen 2:6 William O’Connor

Ausblick auf Montag

Am Montag stehen ab 13:00 Uhr die Achtelfinals auf dem Programm. Unter anderem trifft Niko Springer auf Michael Smith, Martin Schindler bekommt es mit Nathan Aspinall zu tun. Ab 19:00 Uhr geht im Viertelfinale, Halbfinale und Finale um den Titel. Gelingt es einem der beiden heimischen Spielern erstmals in der Geschichte, die Trophäe des German Darts Grand Prix nach Deutschland zu holen?