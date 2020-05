Endlich! Kino am Olympiasee startet in die Saison 2020

Mit dem Eröffnungsfilm und Oscar-Preisträger PARASITE beginnt am 28. Mai die diesjährige Saison von Kino am Olympiasee – diesmal der aktuellen Situation geschuldet – unter gänzlich neuen Voraussetzungen. „Wir sind glücklich, dass wir unseren Besuchern mit unserem OpenAir im Münchner Olympiapark wieder ein Stück Normalität in den Alltag bringen können“, so Patrick Diesing, Geschäftsführer der veranstaltenden Münchner Stadtmedien GmbH. „Dabei bieten wir neben dem so lange vermissten Kinoerlebnis mit unserem ausgeklügelten Hygiene-Konzept die bestmögliche Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter“, ergänzt er.

So ist der Besuch der Veranstaltung vollständig kontaktlos möglich. Das beginnt beim Buchungsprozess von Tickets sowie Speisen und Getränken via App oder Onlineshop. Die gebuchten Tickets und Voucher befinden sich auf dem Smartphone oder können als Ausdruck mitgebracht werden, die Entwertung findet kontaktlos statt. Mitarbeiter und Gäste werden an allen Arbeitsplätzen durch Plexiglasscheiben voneinander getrennt.

Der Lageplan sieht vor, dass an jedem Ort Publikumsbewegungen nur in eine Richtung stattfinden können. Hierdurch wird ein Aufeinandertreffen sich entgegenkommender Gäste ausgeschlossen. Sicherheitskräfte sorgen für die Einhaltung dieser Wegepläne. Die 500 nummerierten und fest zugewiesenen Plätze auf den bequemen Liegestühlen stehen in einem Abstand von 1,5 Meter zueinander. Es handelt sich immer um zwei zusammenhängende Plätze, die nur im Doppelpack buchbar sind.

Zum Schutz der Besucher und um Gruppen zu vermeiden, wird auf den Biergarten und die Picknickwiese verzichtet. Um die Infektionsgefahr zusätzlich zu reduzieren, wird bis auf weiteres auf die Produktion und Abgabe warmer Speisen sowie auf Pfand verzichtet.

Patrick Diesing: “Obwohl wir durch die Abstandsregelung mehr als zwei Drittel unserer Plätze verlieren, müssen wir die Ticketpreise nur geringfügig erhöhen. Zudem geht € 1,00 pro Ticket an die Münchner Programmkinos. Solidarität ist in diesen Zeiten noch wichtiger als sonst.”

Felix Lechner, Co-Veranstalter und Sicherheitsbeauftragter von Kino am Olympiasee: “Wir danken den Münchner Behörden für die konstruktive Zusammenarbeit und das Vertrauen. Die Sicherheit unserer Gäste hat immer oberste Priorität. Die aktuelle Zeit ist eine Herausforderung für uns alle, der wir gemeinsam begegnet sind.”

Bei aller Sicherheit soll jedoch nicht das Kino-Erlebnis in den Hintergrund geraten: Unter freiem Himmelszelt und vor der traumhaften Kulisse des Olympiaparks sitzen die Gäste auf gemütlichen Liegestuhlinseln und genießen ein vielfältiges Programm auf der Leinwand. Vier Filme werden dabei auch in Originalversion gezeigt. Kino am Olympiasee reagiert damit auch auf das wachsende Interesse der Zuschauer, Filme in der Originalfassung zu sehen – gerade in einer internationalen und multikulturellen Stadt wie München.

Hier die Filme der ersten drei Wochen (Einlass jeweils ab 19 Uhr, Filmbeginn: 21:15 Uhr):

Donnerstag, 28.05.2020 PARASITE Freitag, 29.05.2020 DIE KÄNGURU-CHRONIKEN Samstag, 30.05.2020 KNIVES OUT Sonntag 31.05.2020 1917 (OV) Montag, 01.06.2020 ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL Dienstag, 02.06.2020 JOKER Mittwoch, 03.06.2020 BOHEMIAN RHAPSODY (OV) Donnerstag, 04.06.2020 LINDENBERG! MACH DEIN DING! Freitag, 05.06.2020 DAS PERFEKTE GEHEIMNIS Samstag 06.06.2020 BIRDS OF PREY Sonntag, 07.06.2020 THE GENTLEMEN Montag, 08.06.2020 Jim Jarmusch’s DOWN BY LAW (OV) Dienstag, 09.06.2020 DIE FANTASTISCHE REISE DES DR. DOLITTLE Mittwoch, 10.06.2020 LA LA LAND Donnerstag, 11.06.2020 ONWARD – KEINE HALBEN SACHEN Freitag, 12.06.2020 LEBERKÄSJUNKIE Samstag, 13.06.2020 NIGHTLIFE Sonntag, 14.06.2020 LA VÉRITÉ – LEBEN UND LÜGEN LASSEN Montag, 15.06.2020 JOKER (OV) Dienstag, 16.06.2020 ENKEL FÜR ANFÄNGER Mittwoch, 17.06.2020 A STAR IS BORN

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.kinoamolympiasee.de/