Endspurt auf dem Tollwood Sommerfestival 2025

Marc Rebillet, AIR, Schmidbauer & Kälberer mit Ami Warning in der Musik-Arena – besondere Theatererlebnisse, Performances, Bauchtanz und Löwen für Zuhause – noch bis 20. Juli2025.

Endspurt auf dem Tollwood Sommerfestival: Die letzte Woche ist angebrochen bei bestem Festivalwetter. Jetzt heißt es: noch schnell Tollwood-Momente sammeln. Und es gibt viel zu sehen, zu hören, zu erleben: Im Tollwood Theaterlabor verzaubert Rebekka Wild mit Fundstücken vom anderen Ende der Welt; Marc Rebillet beweist sein Improvisationstalent in der Musik-Arena – vielleicht auch in Bademantel oder Boxershorts; AIR nimmt das Publikum mit auf „Moon Safari“, und Schmidbauer & Kälberer laden wieder ein – dieses Mal: Ami Warning. Und auf dem Festivalgelände treffen die Besucher*innen auf Performances zum Beispiel von Fenja Barteldres oder der Compagnia Rampante, auf Windpferde, Live-Musik im Andechser Zelt oder im Craft Biergarten. Also ganz viel Tollwood-Atmosphäre noch bis 20. Juli im Olympiapark Süd.

Mittendrin im Theater

Es gibt noch viel zu erleben in dieser letzten Tollwood-Woche. Im Tollwood Theaterlabor lädt Wild Theatre zu einer bezaubernden Reise mit „Stonebelly“ – am Dienstag, 15. Juli, und Mittwoch, 16. Juli, jeweils um 19:30 Uhr im neuen Pop-up-Theater unter Bäumen. Karten ab 7,50 Euro gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket. Das letzte Theatererlebnis mit Peter Trabner findet im Amphitheater statt – dort interagiert der Schauspieler in „The Circle of Nature“ mit dem Publikum und zeigt, dass Hölderlins „Der Tod des Empedokles“ doch auf die Bühne gebracht werden kann. Am Donnerstag, 17. Juli, um 19:30 Uhr, am Freitag, 18. Juli, und Sonntag, 20. Juli, jeweils um 20:30 Uhr und am Samstag, 19. Juli, um 17:30 und 20 Uhr.

Am gleichen Ort spielt Fenja Barteldres mit dem Cyr Wheel – mal als Ganzes, mal in einzelnen Teilen. Sie verwebt vom 15. bis 17. Juli Tanz, Theater und Akrobatik zu einer packenden Performance. Und vom 18. bis 20. Juli erschafft die Compañía Rampante im Spiel mit Alltagsgegenständen ein fantasievolles Universum. Mit Zirkuskunst, Maskenspiel und cleverer Objektmanipulation entstehen Geschichten voller Humor und überraschender Wendungen. Der Eintritt ins Amphitheater ist frei.

Von Musik, Bauchtanz und Löwen

In der Musik-Arena stehen noch sechs Konzerte auf dem Programm, doch nur für drei Abende gibt es noch Karten. Ausverkauft sind die Shows von Faber, LEA und Jamie Cullum. Marc Rebillet mit seiner mitreißenden und überraschen Performance können die Fans am Dienstag, 15. Juli, um 19 Uhr in der Musik-Arena erleben. Am Mittwoch, 16. Juli, spielt AIR „Moon Safari“ – mit ihrem charakteristischen Sound von verträumten Synthesizern, sanften Melodien erschaffen die beiden Franzosen eine atmosphärische, fast filmische Klangwelt. Und am Donnerstag, 17. Juli, laden Werner Schmidbauer und Martin Kälberer in ihr musikalisches Wohnzimmer ein. Gemeinsam mit Ami Warning sammeln auch sie Momente in der Musik-Arena. Für alle drei Konzerte gibt‘s Karten unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Im Marrakesch Zelt werden die Gäste nach Marokko entführt – passend dazu zeigen am 20. Juli um 18 Uhr die Finalistinnen im Bauchtanzwettbewerb ihr Können. Wer am Ende die Bauchtanzkönigin auf Tollwood ist, entscheidet das Publikum. Gewinnerinnen sind sie alle.

So wie auch die drei mutigen Organisationen, die den Erlös der Löwenversteigerung erhalten werden: das Kartoffelkombinat, die Energieschule München und 10drei e.V.. Noch bis 20. Juli um 12 Uhr können alle mitbieten auf die großen Holz-Löwen, die Franz Jäger gestaltet hat. Im Sommerfestival sind zu den beiden Skulpturen am Eingang vom Spiridon-Louis-Ring weitere drei Löwen dazugekommen. Und jede Skulptur sucht ein neues Zuhause. Unter www.tollwood.de/loewen jetzt mitsteigern.

Tollwood Musik-Arena 2025 – das Line-Up im Überblick

15.07.2025 | Marc Rebillet – Beginn: 19 Uhr

16.07.2025 | AIR play Moon Safari – Beginn: 19 Uhr

17.07.2025 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Ami Warning – Beginn: 19 Uhr

18.07.2025 | Faber – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

19.07.2025 | Lea – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

20.07.2025 | Jamie Cullum – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT