Erhöhte Lawinengefahr im bayerischen Alpenraum

Auf Grund des aktuellen Wintereinbruchs erscheint heute der erste Lawinenlagebericht der Wintersaison 2025/26

Der Service bietet Wintersportlerinnen und -sportlern umfassende Informationen über die vorliegende Gefahrenstufe, die vorherrschenden Lawinenprobleme, den Schneedeckenaufbau sowie den Umfang und die Verteilung der Gefahrenstellen im Gelände. Er ist ein unverzichtbarer Informationsbaustein und dient als Planungsgrundlage für sichere winterliche Aktivitäten im Gebirge. Der Lawinenlagebericht wird für den bayerischen Alpenraum erstellt. Er ist im Internet abrufbar:

Er kann als E-Mail-Newsletter abonniert werden und auf Facebook und Instagram erscheint darüber hinaus täglich die Schlagzeile und ein Link zum aktuellen Lawinenlagebericht:

Auf den Webseiten des Lawinenwarndienstes Bayern ist – mit nur einem Klick – auch die Lawinenlage in den Nachbarländern abrufbar. Ergänzend geben Messdaten und Webcams Informationen zur allgemeinen Schnee- und Witterungslage.

Demnächst werden auch Schneeprofile und Schneedeckentestergebnisse allen Nutzern und Nutzerinnen tagesaktuell zur Verfügung stehen.

Der Lawinenwarndienst Bayern ist auf Rückmeldungen aus den bayerischen Bergen zur Schnee- und Lawinenlage angewiesen. Ein Netz aus Beobachtern, Beobachterinnen und Lawinenkommissionsmitgliedern sammelt entsprechende Daten. Interessierte Personen, die im winterlichen Gebirge unterwegs sind und mithelfen wollen, den Lawinenlagebericht zu bereichern, können Rückmeldungen über die öffentlich zugängliche Webapp SNOBS abgeben.

Hier können unter anderem Fotos zur Schneesituation, von Lawinenereignissen und Schneedeckentestergebnisse aus dem Gelände hochgeladen werden. Die Daten sind für alle SNOBS-Nutzer sichtbar und so können wichtige Informationen zur Lawinengefahr untereinander und mit der Lawinenwarnzentrale geteilt werden.