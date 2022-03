Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes – Festnahme eines vierten Tatverdächtigen

Milbertshofen – Wie bereits berichtet, wurde ein 17-Jähriger am Abend des Donnerstags, 13.01.2022 in einer Wohnung in Milbertshofen körperlich attackiert und hierbei auch in den Bauch geschossen. Durch die umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen konnten bereits am Freitag, 21.01.2022 zwei Tatverdächtige sowie am Mittwoch, 09.02.2022 ein weiterer Tatverdächtiger aufgrund bestehender Haftbefehle wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes verhaftet werden. Alle drei Tatverdächtigen befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Im Zuge der weiteren kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung wurde nun noch ein weiterer bislang unbekannter Täter identifiziert. Auf Antrag der Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I erließ das Amtsgericht München ebenfalls aufgrund des Tatverdachts des versuchten Mordes einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige, ein 19-jähriger Iraker mit Wohnsitz in München, konnte nun am Vormittag des Mittwoch, 30.03.2022, in München festgenommen werden. Er wurde im Anschluss dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Tatverdächtigen sowie zum Hintergrund der Tat dauern an.