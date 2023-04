Erste Landung am 12. April 2023: Lufthansa Airbus A380 wieder in München

Am Mittwoch, den 12. April landet nach drei Jahren Pause wieder ein Lufthansa Airbus

A380 auf dem Flughafen München. Voraussichtlich gegen 12:30 Uhr Ortszeit wird das

weltweit größte Passagierflugzeug mit der Kennung D-AIMK auf der südlichen Start- und

Landebahn aufsetzen. Anschließend rollt die A380 zu einer „Begrüßungstour“ entlang

des Terminal 2 und Terminal 1 zur Lufthansa Technik. Dort wird sie gegen 13:00 Uhr

erwartet. Beste Sicht auf die A380 bietet der Besucherhügel am Flughafen München.

Ab dem 1. Juni wird Lufthansa die A380 wieder im regulären Flugbetrieb einsetzen.

Zunächst nach Boston, ab dem 4. Juli 2023 auch nach New York zum John F. Kennedy

Airport. Bis dahin wird die A380 mehrmals bei Trainingsflügen in München zu sehen sein.

Die Lufthansa A380 bietet 509 Sitzplätze in vier Reiseklassen: acht Plätze in der First

Class, 78 Plätze in der Business Class, 52 Plätze in der Premium Eco und 371 Plätze in

der Economy Class. Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Flugtickets und der

verzögerten Auslieferung bestellter Flugzeuge hatte sich Lufthansa bereits 2022

entschieden, den bei Fluggästen und Crews besonders beliebten Airbus A380 zu

reaktivieren.