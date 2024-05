Erster „Young Carers Aktionstag“ in München

Am Donnerstag. 6. Juni 2024, stehen Kinder, Jugendliche und junge Erwach­sene im Zentrum, die sich um einen kranken und hilfsbedürftigen Angehörigen kümmern. Ein bunter Tag für die sogenannten Young Carer mit Netzwerk­treffen, PresseClub-Forum und „Markt der Möglichkeiten“.

Die An Deiner Seite-Stiftung mit ihrer Informa­tions- und Vernetzungsplattform Young Carer Coach veranstaltet am Donnerstag, 6. Juni 2024, den ersten Young Carers Aktionstag für junge pflegende Angehörige und ihre Familien in München und Umgebung. Von 9 bis 17 Uhr dreht sich alles um Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die sich um einen ihnen nahestehenden Menschen kümmern, der wegen einer Krankheit oder Behinderung auf ihre Hilfe angewiesen ist. Bundesweit gibt es davon etwa eine halbe Million, in München leben ca. 8.000. „Ziel des Aktionstags ist es, so viele Menschen wie möglich über Young Carers zu informieren und die Öffentlichkeit für ihre Lebenssituation zu sensibilisieren“, wünscht sich Initiatorin Petra Schmieder-Runschke, Stiftungsvorsitzende von der An Deiner Seite-Stiftung. Die Veranstaltung hat drei Bausteine: ein Netzwerktreffen für Experten, ein Presse-Club-Forum für die Medien und den „Markt der Möglichkeiten“ mit Infoständen, Lesung und Talk für die Öffentlichkeit. Mit dabei ist auch Nadjila Bendig-Behrens, die zentrale Figur von Young Carer Coach. Sie ist ehemalige Young Carerin und arbeitet heute als Pflegeexpertin. Besonders zum „Markt der Möglichkeiten“ ab 14 Uhr sind junge Menschen mit Pflege- und Sorgeverantwortung und ihre Familien sowie Interessierte aus deren sozialem Umfeld herzlich eingeladen. Der Zutritt ist kostenfrei. Der Aktionstag der An Deiner Seite-Stiftung ist Teil des dezentralen Programms des MünchnerStiftungsFrühlings 2024 und findet in den Räumen des PresseClubs München am Marienplatz statt. Alle Informationen im Internet: https://www.youngcarercoach.de/young-carers-aktionstag/

Bei der Infomesse „Markt der Möglichkeiten“ zwischen 14 und 17 Uhr stellen gemeinnützige Organisationen ihre Angebote für Young Carers vor. Dazu sind z.B. die „Demenz-Buddies“ von Desideria Care e.V., die „Superhands“ der Johanniter sowie „Die Bergfüchse“ und „FreiRaum“ von Lebensmut e.V. für Kinder krebskranker Eltern. Mit einem eigenen Stand vertreten ist auch die „Pausentaste“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. An den Infotischen der Münchner Hilfenetzwerke für Kinder und ihre suchtkranken oder psychisch erkrankten Eltern, der Münchner Erziehungsberatungsstellen, der Bezirkssozialarbeit der Stadt München sowie der Fachstelle für Demenz und Pflege Oberbayern informieren Experten, wo sich Young Carers und ihre Familien hinwenden können, wenn sie Hilfe brauchen. Um 14.45 Uhr liest die Aktivistin Julika Stich von Young Helping Hands aus ihrem Kinderbuch „Tom passt auf Papa auf“ vor. In der Talkrunde mit ehemaligen Young Carers um 16 Uhr geht es darum, welche Unterstützung junge pflegende Angehörige sich wünschen. „Die Infomesse bietet auch Akteuren und Vertretern aus der Münchner Kinder-, Jugend- und Familienszene, aus Pflegeinstitutionen, Verwaltung und zuständigen Behörden z.B. Schulen, Erziehung, Gesundheit, Familie eine tolle Chance, die Angebote kennenzulernen und sich zu vernetzen“, sagt Petra Schmieder-Runschke.

Am Vormittag des Young Carers Aktionstages um 09.30 Uhr findet ein Netzwerktreffen für Experten aus der Sorge- und Pflegeszene sowie den Bereichen Kinder, Jugend und Familienberatung statt. Zu diesem Treffen lädt die „Fachstelle für Demenz und Pflege Oberbayern“ in Kooperation mit der An Deiner Seite-Stiftung ein. Die Fachstelle repräsentiert auch die interministerielle Young-Carer-Initiative der drei bayerischen Staatsministerien für Gesundheit, Soziales und Unterricht, die 2022 bayernweit ins Leben gerufen wurde.

Um 12.30 Uhr spricht das PresseClub-Forum unter dem Titel „Young Carers – Junge pflegende Angehörige: Unsichtbar und doch so viele“ Print- und Onlinemedien, Hör­funk und TV sowie Multiplikatoren an. Es wird moderiert von der Fernsehjournalistin Mirjam Kottmann, Moderatorin und Reporterin Bayerischer Rundfunk/ARD alpha.

Veranstaltungsort: PresseClub München e.V., Marienplatz 22/IV (Eingang Rindermarkt) 80331 München