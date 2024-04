Eskalation im Tabakladen – Ungeduldiger Kunde schlägt Verkäufer

Mittwochvormittag (17. April) rastete ein Unbekannter in einem Tabakwarengeschäft am Münchner Ostbahnhof aus, nachdem es ihm offenbar nicht schnell genug an der Kasse voranging. Er ging auf den Verkäufer los und warf auf der Theke ausgestellte Ware zu Boden.

Gegen 11 Uhr betrat der Unbekannte das Geschäft am Ostbahnhof und stellte sich in die Warteschlange. Während der 47-jährige Verkäufer in einem Kundengespräch war, wurde der Mann offenbar ungeduldig und fing an den Ladenmitarbeiter zu beleidigen. Als der Verkäufer ihn aufforderte das zu unterlassen, warf der Unbekannte u.a. Zeitungen und Feuerzeuge, die auf der Theke ausgestellt waren, zu Boden. Dabei gingen einige der Feuerzeuge zu Bruch. Der Aufgebrachte schlug den 47-Jährigen anschließend ins Gesicht. Eine weitere Mitarbeiterin drückte den Alarmknopf und alarmierte so die Polizei. Der Unbekannte verließ das Geschäft und konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Zur Aufklärung werden auch die Videoaufzeichnungen aus dem Geschäft sowie dem Ostbahnhof ausgewertet.