Europa-Tag am 5. Mai 2017 auf dem Marienplatz

Der Münchner Europa-Tag findet am Freitag, 5. Mai, von 13 bis 19.45 Uhr auf dem Marienplatz statt. Volkstanzgruppen, Infostände, EU-Projekte an Kindertageseinrichtungen und Schulen, ein anspruchsvolles Kinderprogramm sowie mitreißende Bands bieten Information und Unterhaltung rund um das politische Talkprogramm des Europa-Tags. Um 13.30 Uhr begrüßt Bürgermeister Josef Schmid die Gäste und Akteure. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Sei dabei – Europa zum Anfassen mit Informationen, Spielen und Musik“. Es weist darauf hin, dass die Menschen in Europa längst stärker zusammengewachsen sind, als dies aktuelle Schlagzeilen glauben machen. 60 Jahre nach Unterzeichnung der Römischen Verträge, mit denen der Grundstein für Europa in seiner heutigen Form gelegt wurde, ist weit mehr aus der europäischen Idee geworden als der damals vereinbarte gemeinsame Markt, in dem Menschen, Waren, Dienstleistungen und Kapital frei zirkulieren können.

Bürgermeister Josef Schmid: „Die zahlreichen Sonntagsdemonstrationen pro Europa zeigen, dass die erreichten Werte von Freiheit, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit für die Menschen nicht nur leere Begriffe, sondern gelebte Wirklichkeit geworden sind. Erst am 5. April hat der Münchner Stadtrat ein Zeichen zur Sicherung des Zusammenhalts Europas gesetzt. Durch Beschluss der Vollversammlung bekennt sich die Landeshauptstadt zu Europa. Denn sie weiß, dass die anstehenden Herausforderungen nur gemeinsam in einem vereinten Europa bewältigt werden können.“ Beim Programm des Europa-Tags sorgen Tanzgruppen aus Irland und Slowenien sowie der Kindertagesstätte Corneliusstraße für Unterhaltung. In Kurzinterviews stellen das Referat für Bildung und Sport und das Europe Direct Informationszentrum München & Oberbayern Projekte von „Europa macht Schule mit Erasmus+“ und der Pfadfinder St. Georg sowie das Programm „Spanische Kindheitspädagoginnen für städtische Kitas“ vor. Videobotschaften prominenter Persönlichkeiten wie Reinhold Messner zeigen deren enge Verbundenheit mit dem europäischen Gedanken. Live auf der Bühne stehen werden die Comedians und Grimmepreisträger Wigald Boning und Tommy Krappweis.

Ab 14.30 Uhr moderiert Birgit Kappel vom Bayerischen Rundfunk die Talkrunden mit den EU-Parlamentarierinnen und -Parlamentariern Maria Noichl (SPD), Angelika Niebler (CSU), Barbara Lochbihler (Die Grünen) und Professor Klaus Buchner (ÖDP). Fachleute des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission, des Europe Direct Informationszentrums sowie der Europa-Union stehen an den Infoständen von 13 bis 18.30 Uhr für Fragen bereit. Von 13 bis 18 Uhr findet unter Leitung von Kultur & Spielraum e.V. für Kinder zudem ein abwechslungsreiches Programm mit pädagogisch wertvollen Spielen und Fragen rund um das Thema Europa statt. Ab 17.30 Uhr spielen die Münchner Bands JB´S FIRST und Tula Troubles auf der Bühne. Veranstalter sind neben der Landeshauptstadt München das Informationsbüro des Europäischen Parlaments und die Vertretung der Europäischen Kommission in München sowie die Europa-Union München e.V.

Unter www.muenchen.de/europa findet sich das gesamte kostenfreie Programm.