Europapremiere: “Die fabelhafte Welt der Amélie” kommt als Musical nach München

Stage Entertainment baut sein Engagement in Bayern und München weiter aus. Aktuell arbeitet das Stage-Kreativteam an den letzten Details für ein neues Musical nach dem weltweit erfolgreichen französischen Kinofilm „Die fabelhafte Welt der Amélie“. Die Premiere ist geplant für Frühjahr 2019. Der Vorverkauf soll nach den Sommerferien starten. Die ersten Auditions sind ebenfalls für Mitte September in München vorgesehen.

Der Film kam 2001 in die Kinos, wurde zu einer der erfolgreichsten französischen Produktionen aller Zeiten und genießt bis heute Kultstatus. Audrey Tautou erlangte durch die Rolle der Amélie Poulain Weltruhm. „Die fabelhafte Welt der Amélie“ wurde von Kritikern hoch gelobt und spielte weltweit rund 180 Mio. Dollar ein. „Amélie“ war für fünf Oscars nominiert und gewann 2001 den Europäischen Filmpreis, u. a. als bester europäischer Film, für die beste Regie und die beste Kameraführung. Auch beim französischen Filmpreis César gewann der Film in vier Kategorien, u. a. ebenso als bester Film und für die beste Regie. Regisseur Jean-Pierre Jeunet schuf mit „Amélie“ ein zeitgenössisches Bildermärchen über das Glück des Lebens, erzählt mit beschwingter Melancholie, warmherzigem Witz und liebenswürdiger Skurrilität.

Das für München neu entwickelte Musical soll diesen „Amélie-Esprit“ nun für die Bühne umsetzen. Regisseur Christoph Drewitz: „Die Poesie und die Fantasie der Welt der Amélie eignen sich hervorragend für die Ausdrucksmöglichkeiten des Musiktheaters. Unsere Besucher können sich auf eine der wohl außergewöhnlichsten und charmantesten Bühnengeschichten der letzten Jahre freuen.“ Auf wundersame, skurrile und phantasievolle Art und Weise entführt das Musical in das Alltagsleben des Pariser Stadtteils Montmartre. Im Mittelpunkt steht die Kellnerin Amélie, die das Glück einiger Menschen positiv beeinflussen will, während sie in ihrer eigenen Isolation gefangen zu sein scheint.

Stage Entertainment plant das Musical über die fabelhafte Amélie in Münchens neuem WERK7 THEATER im Werksviertel Mitte auf die Bühne zu bringen. Bis zum 9. September ist hier noch FACK JU GÖHTE – DAS MUSICAL zu sehen.