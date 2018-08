Exklusive Präsentation der “POMPÖÖS by Angermaier” Kollektion designed von Harald Glööckler Pompöös

Star-Designer HARALD GLÖÖCKLER hat eine exklusive Dirndl Kollektion für das Traditionsunternehmen Angermaier entworfen. Die Kollektion orientiert sich sehr nah am klassischen ursprünglichen Trachten Dirndl, denn das Dirndl ist eines der ersten Haute Couture Kleider überhaupt. Und warum soll man Dinge, die gut sind und sich bewährt haben über viele Jahre ändern oder neu erfinden wollen. Das Dirndl orientiert sich sehr stark an Elementen des Rokoko und des Barock. Wer also wäre prädestinierter dafür eine Dirndl Kollektion zu kreieren als der Prince of POMPÖÖS HARALD GLÖÖCKLER.

Er setzt auf klassische Elemente und Schnitte, verleiht dem Dirndl aber dennoch seine ganz eigene pompööse Note mit viel Glanz und Glamour. Angermaier ist mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Trachten der ideale Kooperationspartner und hat die Kollektion perfekt und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt.

Heute am 21. August 2018, wurde die Kollektion „POMPÖÖS by Angermaier“ erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert. Angermaier veranstaltete eine exklusive Fashion Show im Silbersaal im Deutschen Theater in München.