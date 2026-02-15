Fasching mit Herz und Humor: Der Gaudiwurm begeistert Oberföhring

Der Gaudiwurm in Oberföhring hat auch heuer wieder eindrucksvoll bewiesen, dass der Fasching im Münchner Osten Herz, Humor und ordentlich Wumms hat. Pünktlich zum Faschingssonntag setzte sich der bunte Lindwurm in Bewegung und schlängelte sich – laut, lustig und bestens gelaunt – durch Johanneskirchen und Oberföhring. Trotz grauer Wolken strahlten die Gesichter: Konfetti lag in der Luft, Musik wummerte aus allen Ecken und die Straßen gehörten ganz klar den Narren.

Vom Start am Maibaum in Johanneskirchen bis zum großen Finale im Bürgerpark Oberföhring wurde geschunkelt, getanzt und gejubelt, was das Faschingsherz hergab. Fantasievolle Kostüme, kreative Wagen und bestens aufgelegte Gruppen sorgten entlang der gesamten Strecke für beste Unterhaltung und reichlich Applaus vom Straßenrand. Spätestens im Bürgerpark war dann endgültig Ausnahmezustand: Beim anschließenden Faschingstreiben verwandelte sich der Park in eine fröhlich-bunte Partyzone, in der Jung und Alt gemeinsam feierten.

Kurz gesagt: Der Gaudiwurm war wieder frech, fetzig und voller Lebenslust – ein Faschingsnachmittag, der gezeigt hat, wie ausgelassen, herzlich und lebendig Oberföhring feiern kann. 🎭🎉

