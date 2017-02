FC Bayern München startet eigenen Fernsehsender

München, 23.02.2017. Am kommenden Montag, den 27. Februar 2017, um 11 Uhr ist es soweit: Der FC Bayern München gibt den Startschuss für FC Bayern.tv live, seinen eigenen, linearen Fernsehsender. Dort gibt es rund um die Uhr Berichte über den FC Bayern zu sehen – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Zu empfangen ist der Kanal über EntertainTV, sowie über die offizielle Website und die Smartphone Apps des FC Bayern München – alles in HD-Qualität.

FC Bayern.tv live steht für 5,95 Euro / Monat zur Verfügung, als Telekom-Kunde gibt es die ersten zwölf Monate kostenlos. In der ersten Sendewoche (27. Februar bis 5. März) ist der neue Fernsehsender sogar für alle Fans frei zugänglich.

Karl-Heinz Rummenigge: „Mit FC Bayern.tv live sind wir der erste deutsche Klub mit einem eigenen linearen TV Channel. Wir sind stolz, diesen Kanal in Kooperation mit unserem Hauptsponsor Telekom ins Leben rufen zu können. Es ist ein neuer Weg, um unsere vielen Fans zu erreichen“, so der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG.

„Wir bauen unsere strategische Partnerschaft mit dem FC Bayern weiter aus und sind froh, unseren Kunden FC Bayern.tv live auf EntertainTV anbieten zu können“, sagt Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland. „Auch bei der medialen Verbreitung der Vereinsinhalte ist der FC Bayern die Nummer eins in Deutschland und hat mit der Telekom, dem führenden Telekommunikationsanbieter, den richtigen Mitspieler an seiner Seite.“

Stefan Mennerich, Direktor Medien, Digital und Kommunikation der FC Bayern München AG, ergänzt: „FC Bayern.tv live ist ein weiterer, sehr wichtiger Baustein in unserem Medienmix. Wir bieten den Bayern-Fans dort Hintergrundberichte, Talkformate, exklusive Interviews und vor allem viele Live-Inhalte. Im Mittelpunkt steht dabei das Team von Carlo Ancelotti, aber wir werden auch die Basketballer des FC Bayern, unsere Fußball-Frauen, die Bayern-Amateure, die Jugendteams und die Nebenabteilungen des FC Bayern mit unseren Kameras begleiten.“

Henning Stiegenroth, Leiter Sportmarketing bei der Telekom, zum neuen Fernsehsender: „Mit dem innovativen TV Channel FC Bayern.tv live stellen wir unseren Kunden und allen Bayern-Fans, einen weiteren hochwertigen Sportcontent zur Verfügung.“

Das geplante Programm im Überblick:

News-Sendung live von Montag bis Freitag jeweils um 11 Uhr und um 18 Uhr aus dem neuen TV-Studio des FC Bayern an der Säbener Straße

Öffentliche Trainingseinheiten live

Pressegespräche live

Alle Spiele der FC Bayern Basketballer live

Heimspiele der U19-Junioren live

Alle Spiele und Tore der Profi-Mannschaft zeitversetzt Re-Live

„Classics“ – Rückblick auf die größten Momente aus der Historie des FC Bayern

„1:1 Talk“ – ausführliches Gespräch mit einem Protagonisten des FC Bayern

„Nachspielzeit“ – ein Experte analysiert das vergangene Bundesliga-Spiel

„Inside“ – hier stehen Personen rund um die Profimannschaft im Fokus

Viele weitere aktuelle Inhalte