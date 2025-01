Feel-Good-Songs gegen Winterblues – TV-Star SIMON LUCAS (Die Landarztpraxis, Sat.1)

Fulminant startet 2025 für Schauspieler, Tänzer und Musiker simon lucas, der auch in der 3. Staffel von „Die Landarztpraxis“ (seit 2. Januar in Sat.1 und auf Joyn) zum Hauptcast zählt und sich über einen erfolgreichen Quotenstart freut. Doch nicht nur hier steht der gebürtige Augsburger vor der Kamera. Auch an seinem neuen Hit arbeitet der 24-Jährige aktuell. „moments“ erscheint am 31. Januar und ist der wohl persönlichste Song von simon lucas. Während die Singles „let it go“ und „good day“ – nicht zuletzt durch den Musikvideodreh in Los Angeles – sonniges California-Feeling in die Wintermonate bringen, handelt „moments“ von den tiefen Gefühlen, die man nach außen hin nur selten mitbekommt. Es geht um den schnelllebigen Alltag, um Ungeduld und Vergänglichkeit. Darum, dass sich die Erde immer weiterdreht und man dabei oft den Anschein hat, sich zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu nehmen. Dennoch hinterlässt „moments“ genau wie die Vorgängertracks eine hoffnungsvolle Note. Denn im Chorus singt simon lucas: „Cherish every moment… from the sunset till the break of dawn – Der Moment, bevor die Sonne aufgeht, ist immer der Dunkelste…“

Schauspiel, Tanz und Musik sind sein Leben

simon lucas fühlte sich früh von der Bühne magisch angezogen. Inspiriert von Michael Jackson’s Moonwalk kreierte er deshalb mit acht Jahren auf Basis seines autodidaktisch erlernten Bewegungsrepertoires eigene Choreografien, besuchte kontinuierlich Workshops bei renommierten Tänzern wie Marty Kudelka (Justin Timberlake), Popin‘ Pete (Michael Jackson) und Mr. Wiggles (Rock Steady Crew) und trat in zahlreichen Battles und Meisterschaften an. Parallel nahm er Vocal Coaching und lernte Instrumente wie Klavier, Gitarre und Saxophon, das seitdem sein immer treuer Begleiter ist. Außerdem sammelte simon lucas in verschiedenen Laientheaterstücken erste schauspielerische Erfahrung. Nach einer dreijährigen Tanzausbildung an der Basement Academy gelang dem bayerischen Newcomer im Alter von 15 Jahren auch der Einstieg in die Musikproduktion. Kein Wunder also, dass der heute 24-Jährige bereits zusammen mit Musikgröße Nico Santos sowie für Robin Schulz und David Guetta gearbeitet hat. Und auch bei den Live-Shows von „The Voice of Germany Kids“ (Pro7) zählte er als Background Tänzer zum festen Ensemble.

Der spannendste Newcomer 2025

Der Durchbruch als Schauspieler gelang simon lucas 2018 mit der Hauptrolle des Milan in der Paramount+ Serie „Spotlight“ (Nickelodeon). In vier Staffeln spielte er sich in die Herzen der Fans und landete in den Netflix Top-10-Charts. Derzeit sorgt er als Basti Raichinger in „Die Landarztpraxis“ im Vorabendprogramm für Wirbel und arbeitet gleichzeitig weiter an seiner eigenen Musik, die auch die Macher der TV-Serie überzeugt hat. So performte das kreative Multitalent extra für eine bestimmte Szene einen eigens geschriebenen Song. „Mein musikalischer Stil ist die Summe aus allem, was ich gerne höre und bislang noch nicht gehört habe“, fasst simon lucas zusammen. Dabei orientiert er sich an R&B-Musiker Frank Ocean, Oldschool Hip-Hop und Rapper Mac Miller. Außerdem wird er mit Stars wie Justin Bieber oder Justin Timberlake verglichen. „Poetisch und deep“, nennt simon lucas seine Texte, die vor allem von seinem eigenen Leben inspiriert sind.

Mehr Infos zu simon lucas und das Musikvideo zu „good day“ unter https://linktr.ee/simonlucas und https://www.youtube.com/watch?v=NIyffw5w_-Q

Text: Stephanie Fischer