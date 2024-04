Feilschen und Gutes tun beim alpinflohmarkt des Alpenvereins München & Oberland

Am Sonntag den 14. April 2024 versammeln sich Münchens Alpinist*innen erneut beim alpinflohmarkt des Alpenvereins München & Oberland.



Der Flohmarkt für gebrauchte Bergsportausrüstung ist weit über Münchens Grenzen beliebt und zieht zweimal im Jahr tausende Bergsportler*innen an. Die Frühjahrsedition findet von 09:00 – 14:00 Uhr auf dem Gelände der Blumengroßmarkthalle in Sendling statt.

Ob Kleidung, Literatur oder Kartenmaterial – beim alpinflohmarkt finden Bergsportler*innen die passende Ausrüstung für alle alpinen Spielarten.

Die Besucher*innen sind sich dabei einig: auf gebrauchte Ausrüstung zurückzugreifen schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

Die Preissteigerungen haben auch vor alpinem Equipment nicht Halt gemacht. Wieso also nicht gut erhaltene und gebrauchte Artikel erstehen, die andernorts nicht mehr gebraucht werden und so ein zweites Leben erhalten.

Für bereits beschädigte Kleidungsstücke bietet der Alpenverein München & Oberland am Repair & Care Stand eine kostengünstige Reparatur für alle Besucher*innen an. Schneidermeisterin Barbara Heinze, die sich auf Outdoorartikel spezialisiert hat, macht die kaputten Stücke wieder einsatzbereit.



Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Im Bistro der Blumengroßmarkthalle gibt es Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränke und somit für jeden eine passende Stärkung nach dem Flohmarktbesuch.



Um den Veranstaltungsort zu erreichen, wird Besucher*innen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die U-Bahn Haltestelle Implerstraße liegt 700 m, die S-Bahn Haltestelle Harras 1,6 km und die Bushaltestelle Lagerhausstraße 300m entfernt.



Aufgrund der großen Nachfrage ist die Anmeldung für Verkäufer*innen bereits geschlossen und die Besucher*innen können sich auf ein vielfältiges Warenangebot freuen.



Termin: 14. April 2024, von 09:00-14:00 Uhr

Adresse: Blumengroßmarkthalle, Schäftlarnstraße 2, 81371 München