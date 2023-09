Feringasee – 66-jähriger nach Ertrinken gerettet und wiederbelebt

Am Samstag, den 02.09.2023 kam es gegen 17:00 Uhr am Feringasee in Unterföhring zu einem Ertrinkungsunfall.

Ein 66-jähriger Schwimmer ging aus bisher unklarer Ursache während dem Schwimmen plötzlich unter. Die Begleiterin des Mannes, welche das Ertrinken beobachtet hatte, alarmierte umgehend weitere Passanten durch laute Hilfe-Rufe. Diese wiederum setzten die Rettungskette durch das Betätigen einer Notrufsäule in Gang.

Innerhalb von einer Minute waren Wasserretter der Wasserwacht Unterföhring an der Unglücksstelle. Nur vier Minuten später konnten sie den 66-jährigen unter Wasser finden und an Land retten. Am Ufer wurden umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen unter Verwendung eines Defibrillators eingeleitet.

Die Wasserretter übergaben den Patienten wenig später an den Notarzt, welcher diesen unter laufender Reanimation in den Schockraum einer Münchner Klinik transportierte.

Die Begleiterin des 66-jährigen musste anschließend vom Kriseninterventionsteam betreut werden.

Über den aktuellen Gesundheitszustand des verunglückten liegen der Wasserwacht keine Informationen vor.