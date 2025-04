Feuer in einem Wohnheim – Berg am Laim

Die Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Zimmerbrand alarmiert worden. Ein Bewohner kam mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik.

Ein Zimmerbrand in einem Wohnheim wurde der Feuerwehr um 23.11 Uhr gemeldet. Daraufhin wurde ein Löschzug zur Einsatzstelle alarmiert.

Vor Ort konnte der Einsatzleiter eine Verrauchung im Gebäude feststellen und alarmierte daraufhin einen Rettungswagen und einen Notarzt nach. Zwei Trupps gingen in das Gebäude, um eine Brandbekämpfung sowie eine mögliche Menschenrettung einzuleiten. Im dritten und vierten Obergeschoss war eine deutliche Verrauchung festzustellen. Der Brand in einem Einzimmerappartement im vierten Obergeschoss wurde von einem Atemschutztrupp abgelöscht. Ein weiterer Trupp brachte zwei Personen ins Freie. Diese wurden von den Rettungskräften versorgt. Ein 21-Jähriger wurde im Anschluss zur weiteren Abklärung einer möglichen Rauchgasvergiftung in eine Münchner Klinik transportiert.

Die Küchenzeile in dem Appartement brannte komplett aus. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Im Anschluss konnten die Bewohnenden wieder zurück in ihre Appartements.

Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.