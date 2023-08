Feuerwerk beim Sommerfestival im Olympiapark am 3.8.2023 abgesagt!

Aufgrund der schlechten Wettervorhersage wird das Feuerwerk (3.8.2023) während des Sommerfestival im Olympiapark am Donnerstag, den 3. August abgesagt.

Prognostizierter Regen und Sturm verhindern den ersten von zwei geplanten Terminen.

Am Donnerstag, den 17. August ist dann das nächste farbenfrohe Pyro-Spektakel am Nachthimmel über dem Olympiasee geplant. Wenn das Wetter auch an diesem Tag einen Strich durch die „Feuerwerksrechnung“ machen sollte, gibt es einen Ausweichtermin für den 18. August 2023.

Alle anderen Klassiker und die neuen Events des Sommerfestivals 2023 finden wie geplant statt und garantieren Highlights für Jung und Alt.

Zum Beispiel die neuen Thementage zum Wochenende: Dirndl und Lederhose sind am 5. und 6. August angesagt. Geboten wird ein Programm mit allem was zu einem zünftigen, bayerischen Kultur-Wochenende gehört, inklusive Dackel-Day (5. August) und vielem mehr. Vom 10. bis 13. August heißt das Motto: Einfach mal selber machen. An den Selfmade-Tagen kann man selbst kreativ werden oder Selbstgemachtes bewundern.

Wer selbst gerne sportlich aktiv werden möchte, der sollte auf jeden Fall vom 17. bis 20. August in den Olympiapark kommen. Hier wartet ein abwechslungsreiches Outdoor-Sportprogramm auf kleine und große Sportler:innen. Unter anderem lädt die Workout|side-Crew am Samstag und Sonntag zu kostenlosen Workouts aus den Bereichen HIIT, Core, Recovery und Yoga im Olympiastadion ein.

Ein absolutes Muss für die jungen Besucher:innen ist das neue Lilalu-Kinderland, das immer von donnerstags bis sonntags mit sportlichen und kreativen Angeboten aufwartet. Ein besonderes Highlight für die jungen Festivalbesucherinnen ist zudem das LEGO® DREAMZzz™ Camp, das ab 3. August jeweils von Donnerstag bis Sonntag und am 15. August geöffnet sein wird. Beim Midnightbazar im Olympiastadion (Day&Night Market) am 12. und 13. August darf nach Herzenslust gestöbert und gefeilscht werden.

Eingerahmt wird das Sommerfestival vom zeitgleich stattfindenden Theatron-Musiksommer (bis 20. August) und der zweiwöchigen Ferienaktion „Kunst & Krempel“ mit Werkstätten und Ateliers, Zelten und Containern für junge Kreativköpfe zwischen 7 und 15 Jahren (bis 13. August).

Wie auch in der Vergangenheit bieten natürlich die Münchner Schausteller mit ihren Fahrgeschäften je nach Geschmack ruhige oder rasante Fahrgeschäfte, von der entspannten Riesenradrunde mit Blick übers Zeltdach auf die Stadt bis hin zum adrenalinhaltigen Nervenkitzel beim Highspeed-Karussell – hier natürlich im Programm die drei Kindertage am 2., 9. und 16. August. Neben der Budenstraße gibt es in der Feinschmeckergasse beliebte Schmankerl aus aller Welt, internationales Streetfood, von Crepés bis Langos, Burger und Bratwurst. Für gechilltes Beach-Flair sorgt die „Saluti da Capri – Bar & Musik“ im Olympiasee, eine ca. 600 Quadratmeter große Terrasse mit Sonnenschirmen und Liegestühlen für grenzenlose Tiefenentspannung im Münchner Hochsommer. Der perfekte Ort fürs „Dolce far niente“ bei einem kühlen Cocktail oder Sundowner.