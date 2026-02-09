Finale der Winterlaufserie München über 20 km mit 10 km Faschingslauf am 15.02.2026 im Olympiapark

Am Sonntag, den 15. Februar steht der Abschluss der Münchner Winterlaufserie 2025/ 2026 im Olympiapark an. Dabei sind von den Läuferinnen und Läufern 20 km zu absolvieren. Für den letzten Lauf der Serie haben sich rund 800 Teilnehmer angemeldet – sowohl ambitionierte Läufer als auch Freizeitsportler. Zusätzlich gibt es auch noch einen Faschingslauf über 10 km – verkleidete Läufer sind herzlich willkommen.

Die Online Anmeldung ist noch geöffnet bis einschließlich Dienstag, 11. Februar, 24 Uhr. Eine Nachmeldung ist am 15.02. ab 9 Uhr 30 in der Olympiaschwimmhalle (rechter oberer Seiteneingang) möglich.

Laufbedingungen: Laut der langfristigen Wettervorhersage ist möglicherweise Winterwetter mit Temperaturen um den Gefrierpunkt angesagt. Die 20 km werden auf vier 5 km Runden absolviert, beim Faschingslauf wird das Ziel nach 2 Runden erreicht. Der Startschuss fällt um 11 Uhr auf dem Coubertinplatz; hier befindet sich auch der Rundendurchlauf und das Ziel. Für Verpflegung und Getränke im Ziel in der warmen Olympiaschwimmhalle ist gesorgt, es gibt Krapfen und Würschtel, Kuchen, isotonisches Getränk von Xenofit und alkoholfreies Weißbier von ERDINGER Alkoholfrei. Nach dem Lauf kann man im Olympiaschwimmbad duschen. Für die Sieger und Altersklassenplatzierten gibt es Ehrenpreise.

Weitere Info und Bilder: www.laufwinter.de