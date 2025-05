Frühlingsfest von EIN HERZ FÜR RENTNER E. V. 2025: Ein Tag voller Herzlichkeit, Begegnung und Lebensfreude

Am 15. Mai verwandelte sich das Traditionswirtshaus Donisl am Münchner Marienplatz in einen Ort voller Herzlichkeit, Musik und berührender Begegnungen: Der Verein EIN HERZ FÜR RENTNER E. V. hatte zum Frühlingsfest geladen – und zahlreiche Unterstützer und Senioren waren der Einladung gefolgt.

Ehrengast OB Dieter Reiter eröffnet mit Herz

Den feierlichen Auftakt machte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, der als Ehrengast das Fest mit einer warmherzigen Ansprache eröffnete. Er lobte das Engagement des Vereins und betonte die gesellschaftliche Verantwortung, auch den älteren Generationen in schwierigen Lebenslagen mit Würde zu begegnen.

Prominente Gäste setzen Zeichen

Unter den Gästen befanden sich bekannte Persönlichkeiten wie Heidi Beckenbauer von der Franz Beckenbauer-Stiftung sowie Annette Weber, frühere Chefredakteurin der „InStyle“ und erfolgreiche Mode-Influencerin. Sie alle setzten ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit in Armut lebenden Seniorinnen und Senioren.

Genuss, Gemeinschaft und gelebte Partnerschaft

Das Wirtshaus Donisl bot mit seinem gemütlichen Ambiente den idealen Rahmen für diesen besonderen Nachmittag. Bei einem liebevoll zubereiteten Drei-Gänge-Menü kamen die Gäste ins Gespräch und konnten unbeschwert genießen – für viele der Rentner eine seltene Gelegenheit zu einem warmen, festlichen Essen. Wirt Peter Reichert und Franziska Kohlpaintner bewiesen erneut ihr großes Herz: Seit Jahren engagieren sie sich tatkräftig für den Verein und machten auch dieses Fest zu einem besonderen Erlebnis.

Musik kennt kein Alter

Ab 14:30 Uhr wurde ausgelassen gefeiert: Musiker Roland Hefter, zugleich 3. Vorstand von EIN HERZ FÜR RENTNER E. V., sorgte für beste Stimmung. Mit seiner Musik brachte er den Saal zum Beben – und so mancher Gast ließ sich zum Tanzen hinreißen. Der Nachmittag bewies eindrucksvoll: Lebensfreude kennt kein Alter.

Mit dem Frühlingsfest zeigte EIN HERZ FÜR RENTNER E. V. einmal mehr, wie wichtig Gemeinschaft, Anerkennung und Unterstützung für ältere Menschen sind – vor allem für jene, die trotz eines Lebens voller Arbeit in Armut geraten sind. Ein Fest, das lange nachklingt – im Herzen und im Alltag der Beteiligten.