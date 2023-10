Für Umwelt und Nachhaltigkeit: So werden 73.000 Tonnen Papier eingespart

Die althergebrachte Rewe-Handzettelwerbung gehört der Vergangenheit an.

Eingespart werden damit alljährlich mehr als 73.000 Tonnen Papier, über 70.000 Tonnen CO₂, gut 1,1 Millionen Tonnen Wasser sowie satte 380 Millionen Kilowatt-stunden Energie, was umgerechnet dem Jahresstromverbrauch von 100.000 Vier-Personen-Haushalten entspricht.

Enorme Zahlen, die mit der Abschaffung der Rewe-Papier-Prospekte erzielt werden. „Und für mich ist es Freude und Ansporn zugleich, auch in meinem Markt mit Gastro-Bereich in der Münchner Innenstadt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen“, sagt Korbinian Röckenschuß, Chef des gleichnamigen Rewe-Marktes in der Sendlinger Straße 46, nur wenige Minuten Fußweg entfernt vom Münchner Rathaus.

Die letzten Papier-Prospekte landeten schon vor einigen Wochen in der Versenkung. Informiert hatten sich über deren Abschaffung und somit große Ressourcen-Einsparung im Markt von Korbinian Röckenschuß auch Nachhaltigkeits-Expertin Susanne Seehofer (Vize-Vorsitzende der FDP München und Landtagskandidatin) sowie Felix Meyer, Bayerischer Landesvorsitzender der Jungen Liberalen und Landtagskandidat.

„Rewe hat als erster großer deutscher Lebensmittelhändler die Plastiktüten abgeschafft. Das Ende der Papier-Prospekte ist ein weiterer wichtiger und konsequenter Schritt in Richtung mehr Ressourcen-Erhalt und Klimaschutz“, so Rewe-Kaufmann Röckenschuß.

Münchens Vize-FDP-Vorsitzende Susanne Seehofer, engagiert in ihrem Beruf als Referentin für Nachhaltigkeit in einem großen Unternehmen der bayerischen Landeshauptstadt, betonte: „Die Abschaffung der Rewe-Handzettelwerbung zeigt, dass Nachhaltigkeit nichts mit Verboten zu tun haben muss. Es geht vielmehr um Anreize,

es muss auf Technologie-Offenheit und Innovationen gesetzt werden – und dieses Beispiel aus der Mitte der Stadt zeigt deutlich: Man hat Einfluss!“

Angebote gibt es natürlich weiterhin – und neue Info-Möglichkeiten

Für Umwelt und Nachhaltigkeit heißt es „Schluss mit Papier-Prospekten!“, doch selbstverständlich gilt das nicht für die vielen Rewe-Angebote und -Sonderaktionen.

Diese gibt es natürlich weiterhin und quasi überall: im Web mit der gewohnten Prospekt-ansicht, in der Rewe-App als digitalem Prospekt oder auch zum Druchscrollen, per WhatsApp (automatisch jeden Sonntag) oder im Rewe-Newsletter.

Die Palette an Möglichkeiten, sich über Angebote, Aktionen oder beispielsweise Gewinnspiele zu informieren, wurde größer und breiter gefächert – und auch vor Ort im Geschäft können Kundinnen und Kunden „Knaller-Angebote“ oder „Highlight-Produkte“ nicht übersehen: zum Beispiel durch leuchtend gelbe Preisschilder an den Regalen oder extra ausgewiesene Aktionsflächen.

„Diese sind in Rot deutlich erkennbar“, sagt Korbinian Röckenschuß: „Außerdem stehen mein Team und ich selbstverständlich auch als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir beraten gerne, dafür sind wir da!“

Dass der selbstständige Rewe-Kaufmann in seinem Markt in der Münchner Innenstadt großen Wert auf Kundenfreundlichkeit in jeglicher Form legt, beweisen nicht zuletzt die vielen (Stamm-)Kunden.