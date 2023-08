Ganz München ist Wiesn – WirtshausWiesn startet in die vierte Runde

…durch die WirtshausWiesn, die in die vierte Runde startet

Nur noch 37 Tage, dann heißt’s wieder „Ozapft is!“ Doch nicht nur auf dem berühmten Oktoberfest, sondern auch auf der WirtshausWiesn.

Diese ist auf dem besten Weg, eine neue Münchner Tradition zu werden.

Fest steht: Die WirtshausWiesn – entstanden aus einer Idee des Vereins der Münchner Innenstadtwirte im Frühsommer 2020 – geht heuer aufgrund der großen positiven Resonanz in die

Letztes Jahr fand sie erstmals parallel zum Oktoberfest statt. Diese Feuertaufe wurde zum vollen Erfolg, und so gilt auch 2023 (und weiterhin): Willkommen auf der Wiesn UND auf der WirtshausWiesn!

„Die WirtshausWiesn ist eine perfekte Ergänzung zum Oktoberfest. Sie bringt Wiesn-Flair auch in die Innenstadt“, sagt Wiesn-Wirte-Sprecher Peter Inselkammer.

Wiesn-Atmosphäre gibt’s nicht nur auf der Theresienwiese, sondern auch bei den rund 40 Münchner Wirtinnen und Wirten, die bei der WirtshausWiesn dabei sind. Deshalb lautet das offizielle Motto:

„Ganz München ist Wiesn!“

„Wiesn – das ist ein tiefes Lebensgefühl, das wir mit unserer WirtshausWiesn vielerorts in unsere Stadt bringen: optisch, kulinarisch, münchnerisch“, sagt Gregor Lemke, der Vorsitzende des Vereins der Münchner Innenstadtwirte.

Die offiziellen Teilnehmer der WirtshausWiesn

Die WirtshausWiesn findet in den gastronomischen Betrieben der 36 Mitglieder des Vereins der Münchner Innenstadtwirte statt.

Die Bandbreite ist groß und reicht vom Gasthaus mit Wirtsgarten übers Café bis zum Feinschmeckerlokal oder auch Pub.

Waren in den letzten drei WirtshausWiesn-Jahren auch alle Mitglieder der Vereinigung der Münchner Wiesn-Wirte bei der WirtshausWiesn mit dabei, so konzentrieren sich die Wiesn-Wirte 2023 nun wieder ganz auf das Oktoberfest

(2020 und 2021 der Corona-Zeit geschuldet Wiesn-Absage; 2022 wieder Wiesn, doch zunächst auf der Kippe gestanden).

„Sieben der insgesamt 15 großen Wiesn-Wirte beteiligen sich aber nach wie vor engagiert auch dieses Jahr bei unserer vierten WirtshausWiesn: Sie sind zugleich Innenstadtwirte und Mitglieder deren Vereins“, sagt WirtshausWiesn-Pressesprecherin Annette Baronikians.

Erstmals wurden heuer drei gastronomische Betriebe (die „Bewerberzahl“ ist weit höher) als Teilnehmer der WirtshausWiesn aufgenommen, die keine Vereinsmitglieder sind. Bei diesen „Freunden“ der Innenstadtwirte wird jetzt auch WirtshausWiesn gefeiert.

Alle 39 Teilnehmer finden sich im aktuellen WirtshausWiesn-Flyer.

Wann ist die WirtshausWiesn?

2020 und 2021 fand sie jeweils im gesamten Zeitraum statt, der für das Oktoberfest auf der Theresienwiese vorgesehen war.

2022 war die WirtshausWiesn erstmals parallel zum Oktoberfest – wie auch heuer: Beides findet zeitgleich von 16. September bis 3. Oktober 2023 statt.

Wiesn-Gefühl mit Deko, Musik, Haxn oder auch mal WirtshausWiesn-Pizza

Die teilnehmenden Wirtshäuser werden wieder ganz individuell Wiesn-mäßig dekoriert, zum Beispiel mit frischem Hopfen, was an die duftende Deko in den Festzelten erinnert. Gemeinsam haben alle offiziellen Teilnehmer spezielle WirtshausWiesn-Lebkuchen-Herzen, die in verschiedenen Größen die Gasthäuser schmücken.

Das Logo mit Wiesn- und München-spezifischen Elementen ist auch Eyecatcher auf Plakaten und Roll-Ups, die auf die WirtshausWiesn-Teilnehmer aufmerksam machen.

Für perfektes Wiesn-Flair sorgt auch Live-Musik. In etlichen Wirtshäusern (zum Beispiel: Augustiner am Platzl, Augustiner Klosterwirt, Augustiner Stammhaus, Ayinger am Platzl, Bratwurst Glöckl, Hofbräuhaus, Münchner Stubn, Ratskeller oder Schneider Bräuhaus im Tal) wird immer wieder zünftig aufgespielt.

Das wohl längste – auch musikalische – WirtshausWiesn-Vergnügen gibt’s in der Roy-Bar im Hackerhaus-Untergeschoss – an einigen Tagen bis fünf Uhr in der Früh.

Was ist kulinarisch geboten? Viele Teilnehmer der WirtshausWiesn bieten (häufig mit einer Extra-Speisekarte zur allgemeinen) beliebte Wiesn-Schmankerl an.

Neben den Klassikern wie Hendl, Haxn, Schweinsbraten und Co. sind auch kreative Genüsse im Angebot.

WirtshausWiesn-Pressesprecherin Annette Baronikians nennt einige Beispiele:

Im Schnitzelwirt von Christian Winklhofer kann man beispielsweise ein „WirtshausWiesn-Cordon bleu“ kennenlernen – gefüllt mit Obazda, Speck und Zwiebeln.

Die Pizzarei am Dom von Wirt Karl-Heinz Wildmoser bietet eigentlich italienische Spezialitäten, doch ab 16. September wird es eine spezielle WirtshausWiesn-Pizza-Kreation geben.

Bei Rudi Kull im Brenner bekommt man einen raffinierten WirtshausWiesn-Cocktail.

Das Café Rischart sorgt für verschiedene Kaiserschmarrn-Variationen, und es fließt auch hier süffiges Wiesn-Bier – wie bei sehr vielen WirtshausWiesn-Teilnehmern.

Im Kilian’s Irish Pub kann man wahlweise auch eine Guinness-Mass genießen.

Die WirtshausWiesn-Partner

Offizieller WirtshausWiesn-Partner ist seit 2022 BMW, Niederlassung München (Niederlassungsleiter Bernd Döpke).

Wie im letzten Jahr hat auch heuer der Verein der Münchener Brauereien, dem die sechs Münchner (Wiesnbier-)Brauereien angehören, den eigens kreierten WirtshausWiesn-Krug gesponsert.

WirtshausWiesn geht auf Ursprung des Oktoberfestes zurück

Die WirtshausWiesn bezieht sich auf den Ursprung des berühmten Festes, auf die königliche Hochzeit im Jahre 1810.

Auf der heutigen Theresienwiese gab es zwar Pferderennen und -handel, es wurde auch den königlichen Hoheiten gehuldigt, aber kulinarisch war hier kaum etwas geboten. Die öffentliche Feier der legendären Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Therese von Sachsen-Hildburghausen fand in der Stadt vor allem in und vor den Gasthäusern statt – mit fröhlicher Stimmung, Musik, Speis und Trank.

In diesem Sinne soll es auch 2023 zur (Wirtshaus)Wiesn-Zeit in den rund 40 Gasthäusern und Wirtsgärten, die offiziell bei der WirtshausWiesn mitmachen, traditionell zugehen – mit viel Wiesn-Flair und -Gefühl.

Mit der WirtshausWiesn soll eine neue Tradition begründet werden, und wer weiß: Vielleicht wird die WirtshausWiesn, die an die Ursprünge des Oktoberfestes erinnert, ja auch selbst mal zu einer Institution.