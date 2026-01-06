Gelungener Auftakt für den Original Münchner Schäfflertanz 2026 auf dem Marienplatz

Mit einem eindrucksvollen Auftritt auf dem Münchner Marienplatz ist am 6. Januar 2026 der Original Münchner Schäfflertanz feierlich in seine neue Saison gestartet. Punkt 14 Uhr verwandelte sich das Herz der Stadt in eine Bühne gelebter Tradition – begleitet von großem Publikumsinteresse und spürbarer Begeisterung.

Einen besonderen erzählerischen Auftakt setzte das Münchner Kindl, das dem Publikum die Geschichte der Schäffler näherbrachte. Mit viel Charme und historischem Bezug erinnerte es an den Ursprung des Brauchs im 16. Jahrhundert, als die Schäffler nach schweren Zeiten Mut, Hoffnung und Zuversicht in die Stadt trugen.

Anschließend sprach Bürgermeisterin Verena Dietl anlässlich des Schäfflertanzes die offiziellen Grußworte. In ihrer Ansprache würdigte sie den traditionsreichen Tanz als Sinnbild für Zusammenhalt, Lebensfreude und die lebendige Identität der Landeshauptstadt.

Im Anschluss zogen die Tänzer des Fachvereins der Schäffler Münchens e. V. mit Fasslschlägern, Reifenschwingern, Kasperl und traditioneller Musik über den Marienplatz. Präzise Choreografien, farbenprächtige Gewänder und das sichtbare Engagement der 25 jungen Männer machten die jahrhundertealte Tradition eindrucksvoll erlebbar. Der lang anhaltende Applaus des Publikums zeigte: Diese Tradition berührt auch heute noch Generationen.

Der Schäfflertanz, dessen Wurzeln bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen, wird nur alle sieben Jahre aufgeführt. Umso größer ist der persönliche Einsatz der Mitwirkenden, die über Wochen hinweg Zeit, Energie und ihren Jahresurlaub investieren, um diesen bedeutenden Münchner Brauch lebendig zu halten.

Noch bis einschließlich 17. Februar 2026 werden die Schäffler an zahlreichen Orten in der Stadt auftreten und ihre Botschaft von Zuversicht, Gemeinschaft und Lebensfreude weitertragen.

Der Auftakt auf dem Marienplatz hat eindrucksvoll gezeigt:

Der Schäfflertanz 2026 ist weit mehr als Folklore – er ist gelebte Münchner Identität.

Weitere Termine unter schaefflertanzmuenchen.de