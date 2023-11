Gewalt kommt nicht in die Tüte

Jede vierte Frau in Deutschland ist von körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner betroffen: Das muss sich ändern. Zum Internationalen Welttag gegen Gewalt an Frauen am 25. November macht der Verein One Billion Rising München mit der Bäcker-Innung München, Landsberg und Erding auf das Thema aufmerksam. Schirmherrin der Kampagne ist SPD-Stadträtin Dr. Julia Schmitt-Thiel.

Kund*innen der Münchner Bäckereien erhalten in diesen Tagen ihre Brezen und Semmeln in ganz besonderen Tüten. Dort sind Webadressen von Hilfseinrichtungen gedruckt, an die Frauen und Mädchen sich wenden können, die von psychischer und physischer Gewalt betroffen sind. Genauso aber werden auch Männer, die aus Gewaltspiralen aussteigen wollen und Hilfe suchen. Insgesamt 230.000 solcher Tüten werden verteilt.

Mit dieser Aktion will der Verein One Billion Rising München zusammen mit der Bäcker-Innung München, Landsberg und Erding für das Thema Partnerschaftsgewalt sensibilisieren. Denn Gewalt durch den Partner ist kein Kavaliersdelikt: Die gesamte Gesellschaft muss an diesem Problem arbeiten und mehr Zivilcourage zeigen, vor allem ist aber auch die vorbeugende Arbeit wichtig, zum Beispiel mit dem Männerzentrum München.