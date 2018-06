Giesinger Kulturpreis 2018 – 15 Minutes of Fame – Figuren- & Objekttheater

Finale & Preisverleihung

Der Giesinger Kulturpreis wird alle zwei Jahre von der Versicherungskammer Kulturstiftung und dem Kulturzentrum Giesinger Bahnhof in wechselnden Kategorien ausgeschrieben und bietet junger, experimenteller Bühnenkunst eine Plattform.

2018 steht zeitgenössisches Figuren- und Objekttheater im Fokus: 15 Minuten haben die Teilnehmer Zeit, um das Publikum und die Jury mit ihren Bühnenstücken zu überzeugen! Zahlreiche Künstler*innen haben sich beworben; fünf von ihnen wurden zum Finale am 26. Juli eingeladen:

Sarah Wissner

erzählt in The Dark Trullala vom Alptraum einer Puppenspielerin: Nicht sie bewegt die Figur, sondern umgekehrt! Der Kasper übernimmt die Regie – und die Spielerin wird mehr und mehr zur Puppe.

Emilien Truche

Der französische Puppenspieler Emilien Truche tritt mit seinem Doppelgänger auf: Lautlos setzen sich zwei identische Herren an den Küchentisch. Confetti heißt das Stück, doch die Party scheint gerade vorbei zu sein …

Anna Kuch

Die Würstchen der Wahrheit, die für uns alle gebraten werden: die will sie nicht essen! Anna Kuch hat ein philosophisches Werk über Wirklichkeit und Fiktion, Theater und Alltag geschrieben. Poetisch in Szene gesetzt mit großen, schwebenden Masken.

Laura Witzleben

Zwei Wesen, die sich tänzerisch umkreisen. Der ersehnte Kuss wird verhindert durch die ungleiche Anatomie – Eselskopf und Gasmaske wollen nicht so recht zusammen passen. A very happy piece spielt mit Stereotypen von Mann und Frau; der Sehnsucht und Unfähigkeit, sich zu berühren und berühren zu lassen.

Rafi Martin

Die Performance /NOT/ in my name stellt anhand des Familiennamens Fragen nach kultureller Identität, Migration und der eigenen Familiengeschichte. Rafi Martin verfolgt die Spuren seiner Familie zurück nach Russland, zurück zu Namen, die ganz anders klingen…

Finale und Preisverleihung finden am 26. Juli 2018 um 19.30 Uhr in der Versicherungskammer Bayern in München statt. Vergeben werden zwei Preise der Jury sowie ein Publikumspreis.

Mitglieder der Jury sind Mascha Erbelding, Münchner Stadtmuseum, Thomas Stumpp, Goethe Institut, Simon Meusburger, Schubert Theater Wien, Petra Hallmayer, freie Journalistin und Prof. Meike Wagner, Universität Stockholm.

Der Giesinger Kulturpreis wurde auf Initiative des “Verein Freunde Giesings e.V.” 2006 erstmals ausgeschrieben und ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert. Mit den Eintrittserlösen wird in diesem Jahr ein Stadtteilprojekt für Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung von Fokus Tanz gefördert.

Donnerstag, 26. Juli 2018, 19.30 Uhr Versicherungskammer Bayern, Warngauerstraße 30, München www.giesinger-bahnhof.de

Tickets Vorverkauf: 12 Euro

Tickets Abendkasse: 15 Euro

Karten: eventim.de und an allen VVK-Stellen mit Eventim-Anschluss