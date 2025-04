Gletscherfrühling: In Hintertux geht die Skisaison in die Verlängerung

Während die meisten Zillertaler Skigebiete mit Ostern die Skisaison fulminant beschließen, herrscht am Hintertuxer Gletscher auf über 3.250 Metern Höhe weiterhin Winterfeeling vom Feinsten. Firnschnee, grenzenlose Fernsicht und die wärmende Frühlingssonne bereiten die schönsten Skitage des Jahres. Zelebriert wird die längste Skisaison Österreichs mit einem MTV-unplugged-Konzert von Christina Stürmer in Hintertux.

Wer die Ski noch nicht in den Keller stellen möchte und sich nach Schwüngen inmitten der beeindruckenden Zillertaler Bergwelt sehnt, der sollte seine Reise nach Hintertux planen. Die Skisaison am Hintertuxer Gletscher bietet bis weit in den Frühling hinein Winterspaß auf perfekt präparierten Pisten. Von 3.250 Metern Höhe talwärts findet man im Gletscherskigebiet viel Platz zum Carven in der Sonne und top Pistenverhältnisse. Auch Freestyler können im Betterpark Hintertux von Ende April bis Anfang Juni 2025 ihrer Leidenschaft nachkommen und finden ein ständig wechselndes Setting im perfekt geshapten Park vor.

Eventhighlights in Hintertux

Am 26. April 2025 verzaubert die preisgekrönte Sängerin Christina Stürmer in Hintertux im Zillertal mit einem MTV Unplugged-Konzert der besonderen Art. Bei freiem Eintritt sorgen Songs wie „Millionen Lichter“ oder „Ich lebe“ für Gänsehautmomente. Ein weiteres Highlight des Gletscherfrühlings in Hintertux ist die Pistenbully Testarea. Hier kann man selbst einen 600 PS starken Pistenbully lenken und das Zusammenspiel von Schnee, Technik und Kraft spüren. An den GenussWochenenden stehen die Zeichen auf Gaumenfreuden. Ob süße Schlemmereien oder Zillertaler Schmankerln, bis zum 4. Mai zeigt sich der Hintertuxer Gletscher auch kulinarisch von seiner besten Seite.

Mehr Informationen zu den Highlights des Gletscherfrühlings unter: www.hintertuxergletscher.at

Winterfreuden am Berg, Frühlingsgefühle im Tal

Nicht nur am Berg genießt man die schier endlosen Sonnenstunden, auch im Tal lädt die Frühlingssonne zum Radfahren, Golfen oder Spazieren ein. Auch die ersten Feste stehen im Veranstaltungskalender, so auch das Gauder Fest vom 1. bis 4. Mai – das größte Frühlings- und Trachtenfest Österreichs. Der Frühling im Zillertal ist also ein wunderbares Zusammenspiel aus perfekten Skitagen und sportlichen Aktivitäten im Grünen. Da trifft es sich gut, dass die Zillertal Activcard bereits seit dem 1. April vorbestellt werden kann und dann ab 16. Juni überall gültig ist.