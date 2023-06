Go Sing Choir Special auf dem Tollwood Sommerfestival

Applaus, Applaus für den inklusiven Chor auf Tollwood



Lebenshilfe München und Tollwood laden am 25. Juni zum Go Sing Choir Special für Menschen mit und ohne Behinderungen ein – auf dem Programm: „Applaus, Applaus“

MÜNCHEN. Gemeinsam singen macht Freude. Auf Initiative der Lebenshilfe München und in Kooperation mit dem Tollwood Sommerfestival bietet das inklusive Go Sing Choir Special gerade Menschen mit Behinderung einen besonders niederschwelligen Zugang zu diesem Gemeinschaftserlebnis. In der Half Moon Bar auf dem Tollwood-Gelände üben am Sonntag, 25. Juni, alle gemeinsam „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller als mehrstimmiger Chor ein, am Ende der gut zweistündigen Veranstaltung wird es als Musikvideo aufgenommen.

Mitmachen können alle Menschen mit und ohne Behinderung, die Freude am gemeinsamen Singen haben. Notenkenntnisse und musikalische Vorbildung braucht es nicht. Einfach vorher ein paar Mal das Lied anhören und mitsingen. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht nötig. Da die Plätze begrenzt sind, empfiehlt es sich, frühzeitig zu kommen. Wer Unterstützung braucht, kann sich im Vorfeld bei der Offenen Behinderten Arbeit der Lebenshilfe München (Tel. 089 69347 140 oder oba@lebenshilfe-muenchen.de) und während der Veranstaltung bei den Mitarbeiter*innen der Lebenshilfe melden. In und um die Half Moon Bar heißt es an diesem Sonntagnachmittag ganz sicher: „Applaus, Applaus“ für alle, die dabei sind!

Über Go Sing Choir: Gemeinsam singen, feiern, neue Leute kennenlernen und dabei einen Popsong in 2,5 Stunden lernen – das ist Go Sing Choir. Seit sechs Jahren begeistert und verbindet der Go Sing Choir Menschen durch das gemeinsame Singen. Mehr als 20.000 Sänger*innen haben bereits zusammen mit Jens Junker und Ian Chapman bei ihren Veranstaltungen als Chor gesungen. www.youtube.com/gosingchoir

Über Lebenshilfe München: Die Lebenshilfe München ist eine Selbsthilfevereinigung für Menschen mit Behinderung, ihre Eltern, Angehörigen und Freunde. Sie wurde vor über 60 Jahren gegründet und ist inzwischen mit ca. 1.000 Mitglieder*innen einer der größten Elternvereine deutschlandweit. Das Streben nach Inklusion liegt uns am Herzen und ist in der heutigen Zeit immens wichtig. Unser Ziel ist eine Gesellschaft, an der alle Menschen gleichberechtigt teilhaben. www.lebenshilfe-muenchen.de

Veranstaltung: Go Sing Choir Special für Menschen mit und ohne Behinderung

Ort: Half Moon Bar

Datum: 25. Juni 2023, Beginn: 15 Uhr (Einlass: 14 Uhr)