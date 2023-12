Rock und Blues im Stil der 70er: Greta van Fleet spielt am 6. Juli 2024 zum ersten Mal in der Tollwood Musik-Arena. Mit dabei: ihr drittes Album „Starcatcher“. Es lässt die Band noch direkter und unmittelbarer klingen, als die ersten beiden. Greta van Fleet zählt zu den kraftvollsten und zeitlos mitreißendsten Bands in der aktuellen Rockszene. Beweis dafür ist, dass ihre bisherigen Alben immer in die Top 10 der Charts stiegen.

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 19:00 Uhr Ende: max. 22:00 Uhr

