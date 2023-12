Größere Auseinandersetzung vor einem Jugendzentrum in Obersendling

Am Freitag, 08.12.2023, gegen 18:30 Uhr, befand sich eine größere Gruppe Jugendliche (ca. 10 – 15 Personen) vor einem Jugendzentrum in der Schertlinstraße 4, 81379 München in Obersendling. Hier kam es in der Folge zu Tätlichkeiten aus der Gruppe heraus gegen einen 47-Jährigen, welcher sich vor dem Anwesen befand. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Im weiteren Verlauf entfernte sich diese Jugendgruppe vom Tatort und vermischte sich mit einer weiteren Jugendgruppe (ebenfalls ca. 10 – 15 Personen). Hierbei wurden ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger attackiert (beide in München wohnhaft), die dabei leicht verletzt wurden. Im Eingangsbereich des afrikanischen Begegnungszentrums (Schertlinstraße 2a, 81379 München) wurde eine 58-Jährige (in München wohnhaft) auf das Geschehen aufmerksam. Sie wollte helfen und wurde in der Folge ebenfalls körperlich angegangen und mit einem spitzen Gegenstand schwer am Kopf verletzt. Die attackierenden Jugendlichen flüchteten anschließend in Richtung U-Bahnhof Machtlfingerstraße.

Aufgrund der Schwere der Verletzung der 58-Jährigen, die in ein Krankenhaus gebracht wurde, übernahm das Kommissariat 11 die weiteren Ermittlungen. Insbesondere Täter, Tatbeteiligungen, Tathintergründe und Motiv sind dabei aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder zu den geflüchteten Tatbeteiligten machen?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.