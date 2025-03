Großraumtaxi wird zum Kreißsaal – Mittersendling

Im Münchner Süden hatte es heute Morgen ein neuer Erdenbürger besonders eilig. Auf dem Weg ins Krankenhaus war er sozusagen auf der Überholspur unterwegs.

Ein junges Elternpaar war mit dem Taxi unterwegs in eine Münchner Klinik, nachdem die Wehen bei der ersten Schwangerschaft eingesetzt hatten. Als absehbar war, dass sie mit einem Fahrzeug ohne Blaulicht wohl zu spät am Ziel ankommen würden, riefen sie den Rettungsdienst zu Hilfe. Daraufhin wurde ein Rettungswagen, der Neugeborenen-Notarztwagen, der Kinder- und ein Erwachsenen-Notarztfahrzeug alarmiert. Allerdings war trotz Blaulicht keines der Fahrzeuge schnell genug für den kleinen Anton. Kurz vor Eintreffen der Einsatzkräfte erblickte der gesunde Bub wohlauf und ganz ohne Zutun das Licht der Welt. Nachdem Kind und Mutter noch im Taxi kurz untersucht wurden, konnte die Reise zum Zielkrankenhaus nun in ärztlicher Begleitung fortgeführt werden.

Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Luise-Kiesselbach-Platz. Eine Buslinie konnte vorübergehend nicht planmäßig verkehren.