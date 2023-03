Habeck eröffnet die Internationale Handwerksmesse 2023 in München und gibt gemeinsam mit ZDH und DGB den Startschuss für den Zukunftsdialog Handwerk.

Vom 8. bis zum 12. März 2023 findet in München die Internationale Handwerksmesse (IHM) unter dem Motto „Handwerk, das dein Leben schöner macht“ statt. Die Handwerksmesse ist die bedeutendste Besuchermesse für das Handwerk und wichtiges Branchentreffen, wo zahlreiche Austellerinnen und Aussteller präsentieren, wie vielfältig das Handwerk ist.

Robert Habeck

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister: „Ich freue mich sehr, diese wichtige Messe eröffnen zu dürfen. Das Handwerk hat für die Energiewende eine ganz wichtige Bedeutung und es geht jetzt darum, das Handwerk fit für die anstehenden Herausforderungen zu machen. Hierzu gehört auch, wieder mehr Menschen für einen Handwerksberuf zu begeistern. Wie das Motto der diesjährigen Messe es sagt: Handwerk macht das Leben schöner, Handwerk gestaltet und bietet damit viele Chancen und Möglichkeiten. Um diese Vielfalt kennenzulernen, bietet die Messe eine hervorragende Gelegenheit.“

Im Rahmen der IHM -Eröffnung gibt Minister Habeck gemeinsam mit dem ZDH -Präsidenten Jörg Dittrich und dem DGB -Vorstandsmitglied Stefan Körzell auch den politischen Startschuss zum Zukunftsdialog Handwerk, einem partnerschaftlichen Austausch zwischen Politik, Handwerksorganisationen und Gewerkschaften.

Der Dialogprozess soll dazu beitragen, das Handwerk für die großen Aufgaben der Zukunft fit zu machen und insbesondere mit Blick auf den Transformationsprozess hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu unterstützen.

„Dabei“, so Minister Habeck, „ist es wichtig, den Dialog auch vor Ort in den Regionen zu führen, um die Herausforderungen, aber auch Chancen, die Energiewende, Klimawandel, Digitalisierung und demografischer Wandel für das Handwerk mit sich bringen, gezielt in den Blick zu nehmen.“

ZDH , DGB und BMWK haben zu diesem Zweck ein gemeinsames Papier entwickelt, das als Diskussionsgrundlage für den Dialog der Beteiligten vor Ort dienen soll und Leitfragen zu den zentralen Zukunftsthemen des Handwerks enthält (abrufbar unter www.bmwk.de/zukunftsdialog). Der Zukunftsdialog soll bis Frühjahr 2025 abgeschlossen sein.

Weitere Informationen zur IHM :

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Messestand vertreten und präsentiert dort, welche bedeutende Rolle das Handwerk bei der Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielt. Die Besucherinnen und Besucher erfahren auf Schaubildern, welche Handwerksberufe beim Ausbau der verschiedenen Komponenten der Energiewende beteiligt sind. Anhand eines Dach-Modells können sie zudem selbst Hand anlegen und auf dem Stand kleinformatige Solarziegel unter Anleitung zu einer Photovoltaikanlage zusammenstecken.

Weitere Highlights sind die Verleihung der „Bundespreise für hervorragende innovatorische Leistungen im Handwerk“ durch den Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und Mittelstandsbeauftragen der Bundesregierung Michael Kellner und des diesjährigen „Handwerkspreises der Bürgschaftsbanken“ durch die Leiterin der Abteilung Mittelstandspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Frau Dr. Sabine Hepperle.