Haidhausen: Brandstiftung an einem Pkw

Bislang unbekannte Täter setzten in der Nacht von Samstag, 27.01.2018 auf Sonntag, 28.01.2018, gegen 01.50 Uhr, am Preysingplatz gegenüber der Hausnummer 1 einen Pkw Smart in Brand, welcher dadurch vollständig zerstört wurde. Das Feuer griff auch auf einen davor geparkten Pkw Fiat über, bei welchem dadurch ebenfalls ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Die sofort verständigte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt und ein Brandgutachten wurde veranlasst.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt ausgeschlossen sein.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dieser Brandstiftung stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.