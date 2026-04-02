Halbmarathon München am 11. April 2026 im Olympiapark

Veranstaltung mit Rekordteilnehmerzahl

München, 2. April 2026 – Am 11. April findet die 20. Auflage des Halbmarathon München im Olympiapark statt. Angeboten werden der Halbmarathon über 21,1 km sowie ein 10 km Lauf. Für Einsteiger gibt es einen 5 km „Fun Run“ über eine Runde. Beim 10 km Lauf gilt es, die 5 km Runde im Olympiapark zweimal zu absolvieren, beim Halbmarathon werden 4 Runden zu je 5,25 km gelaufen. 5000 Startplätze waren bereits Wochen vor der Veranstaltung ausgebucht.

Wieder dabei in diesem Jahr ist der Minimarathon, bei dem die Kleinsten 500 Meter absolvieren, die Größeren 1.500 Meter.

Die Abholung der Startunterlagen ist am Donnerstag, den 09. April und am Freitag, den 10. April von 15 bis 19 Uhr in der Olympiaschwimmhalle (rechter oberer Seiteneingang) und am Samstag, den 11. April ab 7 Uhr 30 möglich. Dort befinden sich auch Duschen und Umkleiden. Der Startschuss für die 5 und 10 km fällt um 9 Uhr 40 auf dem Coubertinplatz / Hans-Jochen-Vogel Platz; dort ist auch gleichzeitig der Rundendurchlauf und das Ziel. Der Halbmarathon startet dann um 10 Uhr 20. Die Läuferinnen und Läufer erhalten im Ziel ein Funktionsshirt, die Kinder ein Überraschungsgeschenk. Für die Zielverpflegung mit Obst ist gesorgt, zu Trinken gibt es isotonischen Durstlöscher von xenoft und Weißbier von Erdinger Alkoholfrei.

Weitere Info: www.halbmarathon-muenchen.de