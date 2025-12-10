Halbzeit: Rund 330.000 Menschen haben das Tollwood Winterfestival bisher besucht

Bis 23. Dezember erwartet das Publikum noch ein vielfältiges Programm – Eintritt auf Festival frei!

Es ist Halbzeit auf dem Tollwood Winterfestival: Bereits 330.000 Menschen haben das Festival besucht. Auf der Theresienwiese herrscht eine fröhlich-ausgelassene und zugleich friedliche Atmosphäre, das Publikum genießt das Festival mit dem breiten Kulturprogramm. Die besonders stimmungsvolle Kulisse des Winterfestivals sorgt für ein einzigartiges Erlebnis. In diesem Winter bringt Johann Le Guillerm im Theaterzelt das Publikum zum Staunen. Die meisten Vorstellungen von „Terces“ waren ausverkauft; auch für die weiteren Termine bis 21. Dezember gibt es keine Karten mehr. Tollwood bietet auf dem Winterfestival noch bis 23. Dezember ein vielfältiges Programm mit Feuershows, der beeindruckenden Illumination auf dem Dach des Mercato-Zeltes, der interaktiven „Celestial Sound Cloud“, „Jackbox“ – einer lebenden Musikbox, Live-Musik im Hexenkessel, dem stimmungsvollen Markt und Bio-Gastronomie aus aller Welt. All das bei freiem Eintritt. Und am 31. Dezember feiert München mit der großen Silvesterparty ins neue Jahr. Tickets unter www.tollwood.de

Leuchtende Botschaften

Wer von der U-Bahn Theresienwiese kommt, kann sich ein paar Minuten Zeit nehmen. Auf dem Dach des Mercato-Zelts erzählt Tollwood eine Geschichte zum Festivalmotto „Jetzt erst recht! Für Frieden, Demokratie und Umwelt“. Für diese Themen erscheinen in der Zeltdachprojektion Ikonen wie der Dalai Lama, Mahatma Gandhi und Jane Goodall. Auch hoffnungsvolle Bilder mit viel Tiefe und Farbigkeit machen das Zeltdach zur Leinwand. Etwa 20 Minuten dauert der Loop der Illumination, die ab Einbruch der Dunkelheit bis Festivalschluss läuft. Stehenbleiben und zuschauen lohnt sich.

Vor dem Eingang ist auch Platz für Feuershows: Mit „Vlam“ vereint die niederländische Compagnie Upside Down Acro Feuerkunst, Akrobatik und Tanz – noch bis Sonntag, 14. Dezember. Anschließend verbindet Henry Hernández aus Costa Rica Flammen, Artistik, Jonglage und überraschende Effekte zur beeindruckenden „Symbiosis Fire Performance“ (15. bis 18. Dezember).

Klangwolke und lebende Musikbox

Wenige Meter weiter ist noch bis zum 14. Dezember das Publikum gefordert. Die „Celestial Sound Cloud“ über dem Performanceplatz reagiert mit Licht und Klang auf raumgreifende Bewegungen und ausdrucksstarken Tanz. Was passiert, wenn eine Musikbox zum Leben erwacht? Das kann man vom 17. bis 21. Dezember in der Jackbox von Les Pétards Mouillés erleben. Hier kann man seinen Lieblingssong auswählen und neu interpretieren lassen. Außerdem trifft man auf dem Festivalgelände beispielsweise den Cromosauro – bis 14. Dezember – oder den feurig-freundlichen Drachen Ember von 17. bis 21. Dezember. Und immer wieder begegnet dem Publikum das Stelzentheater Hochformat.

Raum für Engagement

Neben dem Kulturprogramm bietet Tollwood auch Orte und Formate zum Nachdenken. Im Engagement Labor wird das Festival-Motto lebendig. Jugendliche Botschafter*innen von Plant-for-thePlanet zeigen am 12. und 13. Dezember jeweils um 15 Uhr im Workshop „Handeln statt warten – Kinder machen Zukunft“, wie sich schon junge Menschen von 9 bis 15 Jahren für ihr Herzensthema engagieren können. Am 18. Dezember gibt Amelie N. einen Einblick gibt, wie sie ihre Petition „Schluss mit Abfragen und Exen!“ groß gemacht hat. Anmeldung unter umwelt@tollwood.de.

Und im Theaterzelt diskutieren am 17. Dezember drei Frauen über „Wege zum Frieden“. Wie können wir Frieden schaffen und dauerhaft sichern? Dr. Anna Kreikemeyer, Friedensforscherin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik Hamburg (IFSH), Vered Berman, Friedensaktivistin, Parents Circle – Families Forum (Berlin), und Amelie Overmann, Referentin für Frieden und Sicherheit bei Brot für die Welt, sprechen darüber in der Podiumsdiskussion moderiert von Klaus Schneider, Bayern 2. Der Eintritt zu der Veranstaltung, die live auf Bayern 2 übertragen wird, ist frei, eine Reservierung erforderlich unter www.tollwood.de/reservierung.

Der große Abschluss an Silvester

Am 31. Dezember 2025, verwandelt sich das Tollwood Festivalgelände auf der Theresienwiese ab 19 Uhr in eine funkelnde Party mit Live-Musik, DJs, kulinarischen Genüssen, Kunst und dem traditionellen Mitternachtswalzer. Der Club Harry Klein begeistert mit elektronischen Beats und spektakulären Visuals von DJ KAROTTE und VJ Proximal. Und das Lipsync Battle des Kollektivs LOVERS MUNICH mit den besten Drag*Artists und Performing*Artists der Stadt sorgt für glitzernde Unterhaltung. Und das Beste: Auf Tollwood tanzt man wetterfest auf fünf Areas – vier davon indoor – ins neue Jahr.