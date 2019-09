hashtagdaily – Deutsche Daily Soap auf Instagram geht mit Starbesetzung an den Start

Im September 2019 gehen die ersten Folgen einer neuen, deutschen Instagram-Serie online. Mit an Bord sind namhafte Schauspieler wie die Publikumslieblinge Nadine Menz (GZSZ, RTL), Alexander Milz (Sturm der Liebe, ARD) und Marc Dumitru (Nachtschwestern, RTL) . Zudem sind bekannte Gesichter wie die Pro7-Moderatorin Vanessa Meisinger zu sehen , welche bei Hashtag Daily ihr Schauspieldebüt feiert. Auch auf den neuen Serienheld Adriaan van Veen (Mister Bremen) dürfen wir gespannt sein . E benso auf die beiden Newcomer Darya Gritsyuk (Dahoam is dahoam, BR) und Manuel Feneberg (Sturm der Liebe, ARD).

Produziert wird die Serie von Ex-GZSZ-Beziehungskillerin Anna Juliana Jaenner ,

die ebenfalls eine der Hauptrollen übernimmt.

Ab 5. September können Instagram-Zuschauer Hashtag Daily für sich entdecken.

Die Instagram-Daily mit Starbesetzung

Fernsehen war gestern. Dass Streaming Dienste wie Netflix und Amazon Prime das

TV-Programm immer mehr ablösen, ist kein Geheimnis. Für Daily Soaps bleibt heutzutage

kaum noch Zeit. Doch das soll sich jetzt mit einem neuen Format ändern.

Hashtag Daily – Die Daily Soap auf dem Smartphone

Glitzer, Glamour, Beauty und Fitness-Lifestyle – so kennen wir die Instagram-Welt. Rund 15

Millionen Deutsche nutzen das Social Network täglich, um in diese Welt einzutauchen und

dadurch dem Alltag ein wenig zu entfliehen.

Nun soll ein neues Format die Unterhaltung durch Instagram auf ein anderes Level anheben.

Hashtag Daily ist die erste Daily Soap, die fünf Tage die Woche auf Instagram über IGTV für

den deutschsprachigen Raum ausgestrahlt wird. Produziert wird die Serie von Showrunner

Anna Juliana Jaenner (GZSZ, RTL), welche selbst auch eine der Hauptrollen spielt. Unter den Hauptdarstellern befinden sich prominente Namen wie Nadine Menz (GZSZ, RTL),

Vanessa Meisinger (Pro7), Alexander Milz (Sturm der Liebe, ARD), Marc Dumitru

(Nachtschwestern, RTL), Adriaan van Veen (amtierender Mister Bremen), Darya Gritsyuk

(Dahoam is Dahoam, BR) und Manuel Feneberg (Sturm der Liebe, ARD).

Ein Blick hinter die Fassade

Hashtag Daily wird in München produziert und dreht sich rund um das Leben der Münchner

High Society. Wir begleiten einen Freundeskreis aus erfolgreichen, jungen und schönen

Schauspielern, Influencern und Tänzern. Ihr Leben scheint perfekt zu sein, ganz im Sinne

der makellosen Instagram-Welt. Doch der Schein trügt.

Zu sehen ist die Serie ab dem 5. September – und das vollkommen kostenlos. Jeder, der die

Instagram-App auf seinem Smartphone installiert und den Account @hashtagdaily_tv

abonniert hat, kann die Daily Soap dort verfolgen. Eine Folge dauert nur knapp fünf Minuten –

perfekt also, um sie auf dem Weg in die Arbeit, in der Mittagspause oder zum Feierabend zu

schauen!

Über Hashtag Daily

Hashtag Daily ist eine Instagram Daily Soap, die an fünf Tagen die Woche auf IGTV für den

deutschsprachigen Raum ausgestrahlt wird.

Kurzinhalt

Tiffany (Nadine Menz) ist gefeierte Schauspielerin und frisch verlobt mit Superstar Arthur

(Alexander Milz), es könnte von außen betrachtet kaum besser laufen. Sie hat den besten

Freundeskreis, den man sich nur wünschen kann, dem auch ihr Bruder Jago (Manuel

Feneberg) und seine Freundin Roxy (Darya Gritsyuk) angehören. Doch als eines Tages ihre

ehemalige beste Freundin und Ex-Freundin ihres Bruders Scarlet (Anna Juliana Jaenner)

unter mysteriösen Umständen zurück nach München kommt, ändert sich alles. Wird Tiffany

zulassen, dass Scarlet hinter die Picture Perfect Fassade blickt, die sie sich aufgebaut hat?

Und werden Scarlet und ihre Jugendliebe wieder zueinander finden? Trotz allem, was

passiert ist?

Über Showrunner Anna Juliana Jaenner

Anna Juliana Jaenner hat seit 2007 in verschiedenen Seifenopern und Telenovelas

mitgespielt. Unter anderem “Anna und die Liebe”, “Eine wie keine” und “Gute Zeiten,

schlechte Zeiten”. Seit 2015 produziert sie außerdem Online- und Social Media

Marketing-Content – beispielsweise für “Bibi und Tina – Tohuwabohu Total” und weitere DCM

Filme (Instagram, Facebook, Youtube und Snapchat). In der Startup-Szene hat sie sich vor

allem beim Venture Capital Fonds Target Global einen Namen gemacht.

Über die Hauptdarsteller:

Nadine Menz: Nadine Menz wurde vor allem durch ihre Hauptrolle der Ayla Höfer bei der

Erfolgs-Fernsehserie “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” bekannt und spielte außerdem auch in

anderen beliebten Dailys wie “Verbotene Liebe” und “Unter uns”. Zudem ist die

Schauspielerin gerade erst Mama einer kleinen Tochter geworden. Bei Hashtag Daily spielt

sie Tiffany, eine der absoluten Hauptrollen.

Alexander Milz: Alexander Milz war von 2016-2017 in der deutschen Telenovela “Sturm der

Liebe” zu sehen, in welcher er die Hauptrolle des William Newcombe spielte. Außerdem

hatte er Auftritte in den Seifenopern “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”, “Unter uns” und “Alles

was zählt”. Bei Hashtag Daily zeigt Alexander, dass er nicht nur ein extrem guter

Schauspieler, sondern zudem auch noch ein begnadeter Zauberer ist.

Vanessa Meisinger: Vanessa Meisinger ist eine bekannte, deutsche Fernsehmoderatorin

und moderierte unter anderem Formate wie “WOW – Die Entdeckerzone” und “Voll Toggo –

Das Quiz”. Derzeit ist sie in der RTL-Show “Hotel Paradise” zu sehen. Zudem gewann sie im

Jahre 2009 die Fernsehsendung “Popstars”. Vanessa steht für Hashtag Daily nun zum

ersten Mal als Schauspielerin vor der Kamera.

Adriaan Van Veen: Adriaan Van Veen ist ein angesagtes Model und dazu ein echter

Frauenschwarm. Der amtierende Mister Bremen zeigt nun bei Hashtag Daily, dass er

außerdem auch ein großes schauspielerisches Talent besitzt.

Marc Dumitru: Marc Dumitru kennen wir derzeit als Fiesling bei “Nachtschwestern” (RTL).

Der erfolgreiche Schauspieler ist allerdings auch aus Serien wie “Das Haus Anubis”, “Gute

Zeiten, schlechte Zeiten” und “Alles was zählt” bekannt. Zudem moderierte er verschiedene

Kindersendungen für den TV-Sender Super RTL. Bei Hashtag Daily zeigt er, dass er nicht

nur gut mit Kindern umgehen kann, sondern auch ein echter Hundefreund ist.

Darya Gritsyuk: Darya Gritsyuk kennt man aus der bayerischen Serie “Dahoam is Dahoam”.

Außerdem ist sie Micro-Influencerin und Model und kennt daher die Influencer Szene aus

eigener Erfahrung. Bei Hashtag Daily spielt sie nun ihre erste Hauptrolle in einer Daily Soap.

Manuel Feneberg: Manuel Feneberg war unter anderem in Fernsehserien wie “Dahoam is

Dahoam” und “Sturm der Liebe” zu sehen. Auch er ist ein talentierter Newcomer, der sich

nun bei Hashtag Daily in einer der Hauptrollen unter Beweis stellt.

