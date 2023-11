Heimsieg gegen Genf: Red Bulls legen im CHL-Achtelfinale vor

RBM – GEN 3:2 | Söderholm: „Waren sehr entschlossen“

Red Bull München ist erfolgreich in das Achtelfinale der Champions Hockey League gestartet. Der deutsche Meister gewann das Hinspiel gegen den schweizerischen Champion Genève-Servette HC mit 3:2 (2:0|0:0|1:2). Vor 3.027 Zuschauern im Olympia-Eisstadion erzielten Nico Krämmer, Chris DeSousa und Ben Smith die Treffer für das Team von Trainer Toni Söderholm. Die Entscheidung über den Viertelfinal-Einzug fällt am nächsten Mittwoch (22. November | 19:45 Uhr) in Genf.

Spielverlauf

Das Tempo von Beginn an hoch und die Red Bulls mit einem Traumstart. Nico Krämmer nutzte die dritte Topchance der Münchner zur Führung (5.). Nur 32 Sekunden später erneut Jubel beim deutschen Meister: DeSousa erhöhte nach sehenswerter Vorarbeit von Maximilian Kastner auf 2:0 und machte damit den Doppelschlag perfekt. Auch im Anschluss ging es nur in Richtung des Tores von Robert Mayer. Der Schlussmann der Gäste verhinderte mehrfach einen höheren Rückstand. So blieb es beim 2:0 nach dem ersten Drittel.

Genève-Servette steigerte sich nach dem Seitenwechsel. Das Duell nun offener, die Red Bulls aber weiterhin mit deutlichem Chancenplus. Austin Ortega (23.) und Markus Eisenschmid (29.) tauchten frei vor Mayer auf, der dritte Münchner Treffer fiel allerdings nicht. Auf der anderen Seite hatte Sakari Manninen die große Möglichkeit auf den Anschlusstreffer (40.), doch Mathias Niederberger glänzte mit der Fanghand – und hielt damit den Zwei-Tore-Vorsprung fest.

Im Schlussabschnitt erhöhten die Schweizer den Druck, Niederberger war nun häufiger gefordert. Bis in die 48. Minute hielt der deutsche Nationaltorhüter seinen Kasten sauber. Dann verkürzten die Gäste durch Manninen. Im Anschluss war sogar der Ausgleich möglich, ehe Smith die Aufholjagd der Gäste mit dem 3:1 stoppte (53.). Beide Teams nun mit Möglichkeiten. Genfs Daniel Winnik verwertete eine davon und sorgte noch einmal für Spannung (59.), aber am Ende blieb es beim 3:2-Erfolg der Red Bulls.

Toni Söderholm:

„Wir haben sehr gut angefangen und waren sehr entschlossen. Auch im zweiten Drittel haben wir viele Chancen kreiert. Über die Gegentore sind wir natürlich nicht glücklich, aber im Großen und Ganzen war es eine gute Leistung. Im Rückspiel müssen wir bei unserem Spiel bleiben und dürfen nicht nachlassen.“

Tore:

1:0 | 04:58 | Nico Krämmer

2:0 | 05:30 | Chris DeSousa

2:1 | 47:54 | Sakari Manninen

3:1 | 52:20 | Ben Smith

3:2 | 58:09 | Daniel Winnik

Zuschauer:

3.027