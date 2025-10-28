Herbert Grönemeyer: 2026 mit „mittendrin – akustisch“ auf Tour – 14.02.2026 Olympiahalle München

Nach den ausverkauften Konzerten im September setzt Herbert Grönemeyer die erfolgreiche Konzertreihe „mittendrin – akustisch“ fort. Mit Band, Chor und Orchester präsentiert er seine Songs im Februar 2026 im Rahmen einer eigens dafür konzipierten Bühnenshow. Auf dem Tourplan stehen acht Städte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ein exklusiver Pre-Sale beginnt am Mittwoch, den 29. Oktober.

Unter dem Motto „mittendrin – akustisch“ begeisterte Herbert Grönemeyer in diesem Jahr mit seiner Band, mit Chor und Orchester in Dortmund und Berlin. Musiker und Publikum zeigten sich in Bestform und erlebten unvergessliche Abende. Die Folge: eine weiterhin enorme Ticketnachfrage. Deswegen ist nach den ausverkauften Shows mit mehr als 90.000 verkauften Tickets in nur zwei Städten noch lange nicht Schluss. 2026 geht es weiter. Im Februar geben Grönemeyer und seine Mitstreiter in Deutschland, Österreich und der Schweiz insgesamt acht weitere „mittendrin – akustisch“-Konzerte. Los geht es am 7. Februar in Hannover. Der Vorverkauf startet jetzt.

Bei „mittendrin – akustisch“ handelt es sich trotz des Unplugged-Konzepts keineswegs um Konzerte der ausschließlich leisen Töne. Denn auf dem Programm stehen nicht zuletzt Rockklassiker wie „Alkohol“, „Vollmond“ und „Bochum“. Die Musiker spielen dabei auf einer speziell gestalteten Mittelbühne. Somit entsteht eine besonders intime Atmosphäre, in der die neu arrangierten Songs aus über vier Jahrzehnten Grönemeyer eine einzigartige Stimmung erzeugen.

Ein exklusiver Pre-Sale für die „mittendrin – akustisch“-Konzertreihe 2026 startet am Mittwoch, den 29. Oktober 2025 um 10:00 Uhr bei CTS Eventim online unter www.eventim.de/artist/herbert-groenemeyer/. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Donnerstag, den 30. Oktober um 10:00 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen, bei CTS Eventim online unter www.eventim.de/artist/herbert-groenemeyer/ sowie über die bundesweite Ticket Hotline: 01806 – 57 00 70 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen).

Dirk Becker Entertainment präsentiert:

Herbert Grönemeyer „mittendrin – akustisch“ 2026

07. Februar 2026 Hannover – ZAG Arena

09. Februar 2026 Berlin – Uber Arena

10. Februar 2026 Hamburg – Barclays Arena

12. Februar 2026 Mannheim – SAP-Arena

14. Februar 2026 München – Olympiahalle

15. Februar 2026 Zürich – Hallenstadion

17. Februar 2026 Dortmund – Westfalenhalle

19. Februar 2026 Wien – Wiener Stadthalle