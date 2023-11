Himmelswerkstatt 2023 – Ein Mitmachangebot für kleine Engerl ab 6 Jahren

Bürgermeisterin Verena Dietl und der Referent für Arbeit und Wirtschaft, Clemens Baumgärtner sowie Haimo Liebich (Vorsitzender Kindermuseum München), besuchten heute die Himmelswerkstatt und stellen das kreative Mitmachangebot des Christkindlmarkts für Kinder vor.

In der weihnachtlich geschmückten Ratstrinkstube dürfen sich Kinder von sechs bis zwölf Jahren mit goldenen Flügeln und schimmernden Gewändern in kleine Engel verwandel, bevor sie kreativ loslegen. Treffpunkt ist die Rathauspforte am Fischbrunnen. Die Himmelswerkstatt ist geöffnet von 30. November bis 17. Dezember. Beginn ist täglich um 14.30 und 16.30 Uhr, Dauer etwa 1,5 Stunden.

Wann: Täglich vom 30.11. – 17.12.2023, 14.15 – 16.00 Uhr und 16.15 – 18.00 Uhr

Treffpunkt: 15 Minuten vorher an der Rathauspforte (beim Fischbrunnen)

Professionelle KünstlerInnen und PädagogInnen betreuen die teilnehmenden Kinder und leiten sie bei der handwerklichen Arbeit an.

Eine Anmeldung unter www.kindermuseum-muenchen.de wird empfohlen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.