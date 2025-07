Hofbräu München – Wechsel an der Spitze des Traditionsunternehmens zum 1. Januar 2026

Wechsel an der Spitze des Traditionsunternehmens zum 1. Januar 2026

„Hofbräu München ist viel mehr als eine Brauerei – es ist seit 1589 ein Sinnbild für Gemütlichkeit, Tradition und natürlich hervorragendes Bier! Das Staatliche Hofbräuhaus ist eine der wenigen in München ansässigen Brauereien, die sich noch ausschließlich in bayerischer Hand befinden und zugleich eines der ältesten Unternehmen der Region. Ab dem kommenden Jahr übernimmt Herr Dr. Jörg Lehmann die Leitung des Staatsbetriebs. Ich freue mich sehr, dass wir weiterhin einen kompetenten und versierten Manager mit jahrzehntelanger Brauereierfahrung als Direktor haben werden“, verkündet Finanz- und Heimatminister Albert Füracker.

Dr. Jörg Lehmann: „Hofbräu ist nicht nur eine typische Münchener Traditionsmarke, sie ist auch ein absoluter Exportschlager – jeder kennt Hofbräu! Das Hofbräuhaus in München ist das bekannteste Wirtshaus der Welt, sogar mit Ablegern auf drei Kontinenten. Diese Mischung aus Tradition, Modernität und auch ein wenig Mythos macht aus meiner Sicht den Reiz der Marke Hofbräu aus – daher freue ich mich sehr auf meine zukünftige Aufgabe.“

Dr. Jörg Lehmann wird zum 1. Januar 2026 Direktor des Staatlichen Hofbräuhauses München. Der promovierte Brauerei-Ingenieur ist derzeit Sprecher des Vorstands der Kulmbacher Brauerei AG. Er folgt auf Dr. Michael Möller, der die Geschäfte des Staatlichen Hofbräuhauses seit September 2000 leitet und seine erfolgreiche Tätigkeit Ende 2025 auf eigenen Wunsch beendet.

„Die positive Entwicklung des Staatlichen Hofbräuhauses über ein Vierteljahrhundert ist untrennbar mit Herrn Dr. Möller verbunden. Für seine herausragende Arbeit danke ich ihm ausdrücklich“, so Finanz- und Heimatminister Albert Füracker.

Das Staatliche Hofbräuhaus in München ist ein rechtlich unselbständiger Teil der Staatsverwaltung unter Aufsicht des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat. Seine Biere und Gaststätten sind international bekannt und ein wichtiger Imageträger für den Tourismus in Bayern sowie den bayerischen Biermarkt im In- und Ausland. Hofbräu München erzielt kontinuierlich Gewinne, von denen auch der Staatshaushalt durch Gewinnablieferungen profitiert.